Zombie Army 4: Post-Launch-Season 1 mit Trailer vorgestellt

Zur bevorstehenden Veröffentlichung von „Zombie Army 4“ hat Rebellion erste Details zu den Inhalten der ersten Season der Post-Launch-Inhalte enthüllt. Unter anderem findet ihr weiter unten einen eingebetteten Trailer mit einigen frischen Einblicken.

Im Trailer ist auch die neue Mini-Kampagne Hell Cult zu sehen. Diese beinhaltet drei weitere Missionen für bis zu vier Spieler. Weiterhin bringt die Post-Launch-Season auch neue Charakter-Packs, Waffen-Bundles, Waffen-Skins und Charakter-Outfits mit sich.

Kostenlose Horde-Maps

„Zombie Army 4“ wird auch wie versprochen mit Horde-Maps ausgestattet, die kostenlos für alle Spieler zur Verfügung gestellt werden. Genauere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Die folgende Übersicht gewährt einen genaueren Überblick über die bisher bestätigte Post-Launch-Season 1.

Season Pass 1: Inhaltsübersicht

Drei neue Kampagnen-Missionen

Vier Charakter-Packs mit neuen spielbaren Charakteren, die in jedem Modus verwendet werden können

Neun Waffen-Bundles, mit neuen Waffen, zusätzliche Accessoires, Skins und mehr

Fünf Waffen-Skin-Packs, um das eigene Arsenal perfekt anzupassen

Vier Charakter-Outfit-Packs, mit nicht nur neuen Klamotten – sondern auch Hüten!

„Zombie Army 4: Dead War“ erscheint am 4. Februar 2020 für PS4, Xbox One und PC. Käufer Super Deluxe Edition erhalten neben dem Hauptspiel auch den Season Pass 1.

In dem Zombie-Action-Shooter überrennen die Untoten Europa und wollen den den Kontinent in Brand setzen. Die Spieler versuchen, den Monstern einen Strich durch die Rechnung zu machen. In der Rolle von verschiedenen Überlebenden stellen sie sich den bluthungrigen Creepern, dämonischen Zombie-Panzern und einer Vielzahl von Untoten.

