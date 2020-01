Helheim Hassle: Neuer storybasierter Puzzle-Plattformer der Manual Samuel-Macher

Das in Norwegen beheimatete Studio Perfectly Paranormal hat mit „Helheim Hassle“ einen neuen Puzzle-Plattformer angekündigt. Das Studio ist unter anderem für „Manual Samuel“ bekannt.

Das neue Spiel soll noch im Frühjahr dieses Jahres für Nintendo Switch, Xbox One und PC veröffentlicht werden. Die PS4-Version soll etwas später folgen. Genaue Termine sind noch nicht bekannt. Einen Vorgeschmack auf den Titel bieten die frischen Bilder weiter unten im Artikel.

Story-Abenteuer mit Puzzleelementen

Laut den Machern versteht sich „Helheim Hassle“ als ein Story-Abenteuer um Freundschaft und Körperteile. In dem neuen makaberen Werk der „Manual Samuel“-Macher schlüpfen die Spieler in die Rolle von Bjørn, einem pazifistischen Vikinger, der den Gedanken an den Tod und Valhalla verabscheut. Schließlich stirbt er aber und taucht in Valhalla wieder

Als Bjørn wieder aufersteht, um eine wichtige Aufgabe für Pesto zu erledigen, ergreift er die Möglichkeit, sich aus der Sache heraus zu verhandeln. So muss Bjørn für Pesto einen bestimmten magischen Gegenstand finden, um im Gegenzug einen ständigen Wohnsitz in Helheim zu bekommen.

Bei seiner Mission ist Bjørns unsterblicher Leichnam von Nutzen, der die Fähigkeit besitzt, Gliedmaßen nach Belieben abzulösen und zu verbinden. Die Spieler müssen anspruchsvolle Rätsel lösen und durch knifflige Levels navigieren, um ihr Ziel zu erreichen.

Insgesamt bietet „Helheim Hassle“ rund 70 Quests in mehr als 14 Levels. Im Spielverlauf treffen die Spieler mehr als 80 verschiedene Charaktere.

„Helheim Hassle ist ein verrücktes, unterhaltsames Abenteuer – es geht weiter mit der Körper-Rätsel-Mechanik von Manual Samuel. Mit fesselnden Levels und lebhaften Charakteren werden die Spieler zweifellos einen Riesenspaß beim Durchspielen dieses Spiels haben“, sagte Ozan, Projektleiter von Perfectly Paranormal. „Es war mir ein Vergnügen, ein so überschwängliches gemeinsames Universum zum Leben zu erwecken.

