For Honor: Year 4 Season 1 hat einen Termin – Trailer und Details zum neuen Battle-Pass

In "For Honor" startet in Kürze "Year 4 Season 1". Ubisoft hat heute nicht nur den Termin enthüllt, sondern auch einige Details genannt. Ein Trailer rundet die abendliche Ankündigung ab.

Ubisoft hat mitgeteilt, dass in „For Honor“ in Kürze „Year 4 Season 1“ an den Start gehen wird. Los geht es am 6. Februar 2020 auf PS4, Xbox One und PC. Die neue Season namens „Hope“ startet in einem Zeitraum, in dem sich die Katastrophe, die sich in der Welt des Spiels ausbreitete, dem Ende nähert.

Im Laufe der neuen Season von „For Honor“ erhaltet ihr die Möglichkeit, neue Waffen und Rüstungen zu erbeuten. Hinzukommen neue Ingame-Events und Inhalte, mit denen die Wendungen in der Welt von „For Honor“ thematisiert werden.

Battle Pass mit einem neuen Belohnungssytem

Season 1 wird von einem Battle Pass begleitet, der ein neues Belohnungssystem einführt. In diesem Zusammenhang könnt ihr mit einem kostenlosen und einem Premium Battle Pass besondere kosmetische Gegenstände durch tägliche Aufgaben, Arcade-Quests und das Absolvieren von Kämpfen freischalten.

„Hope“ ist ein Bestandteil des mit „Jahr der Abrechnung“ betitelten Year 4. Es umfasst neben vier neue Seasons auch zwei neue Helden und neue Rüstungssets.

„Das Balancing bleibt auch in Year 4 eines der wichtigsten Themen des Entwicklerteams“, schreibt Ubisoft in der heutigen Pressemeldung. Zudem möchte das Unternehmen weiterhin die kompetitive Community mit offiziellen Turnieren unterstützen und ausbauen.

+++ For Honor: Überarbeitete Belohnungen und mehr – Erste Details zu den Year 4-Inhalten +++

„For Honor“ ist für PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X und PC verfügbar. Zudem ist das Spiel ein Bestandteil von UPLAY+, dem Abo-Service von Ubisoft. Das Unternehmen verweist auf 20 Millionen Spieler, die sich bisher mit dem Titel beschäftigt haben.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu For Honor