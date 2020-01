GTA 5 Online: Albany V-STR, doppelte Belohnungen und Rabatte

In "GTA 5 Online" warten in dieser Woche wieder doppelte Belohnungen auf euch. Auch könnt ihr mit dem Sportwagen Albany V-STR durch die Straßen düsen sowie Rabatte in Anspruch nehmen.

Rockstar Games hat in „GTA 5 Online“ eine neue Event-Woche gestartet, in deren Rahmen ihr einmal mehr doppelt belohnt werdet. Beispielsweise gibt es für Zielscheibenrennen einige Tage lang doppelte Auszahlungen. Gleiches gilt für eure Partien in Motor Wars. In dieser Woche erhaltet ihr dort die zweifache Menge an GTA$ & RP.

Auch Deadline beschert euch bis zum 5. Februar doppelte GTA$ und RP. Doppelt belohnt werdet ihr außerdem für VIP-/CEO-Aufträge und -Herausforderungen.

Als neues Fahrzeug fand der Sportwagen Albany V-STR in das Spiel: „Bei einem solch starken Kinn und einem solch sanften Körper ist es kein Wunder, dass der V-STR bei seinen Fahrern für weiche Knie sorgt. Mit einer Sportfederung und einem ganzen Kavallerieregiment an Pferdestärken verleiht Albanys zeitloser amerikanischer Gentleman euren Ausfahrten wahrhaftige Klasse“, so Rockstar Games.

Und denkt an euer 2.000.000 GTA$-Geldgeschenk.

Dreht am Glücksrad

In der Lobby des Diamond Casino & Resort könnt ihr einmal mehr am Glücksrad drehen und GTA$, RP, Kleidung und mehr gewinnen. Beim Hauptpreis der Woche handelt es sich um den Pegassi Oppressor – laut Rockstar Games ein zu „Motorrad gewordener Traum eines Geschwindigkeitsfetischisten mit Raketen, Spoilern und ziemlich wenigen Sicherheitsvorkehrungen“.

Zudem macht „Gelber Hund mit Halskrause“, die neueste Marke in Los Santos, die eigenen T-Shirts, Ketten und Slipper jetzt für alle Spieler verfügbar.

Rabatte der Woche

Auch auf neue Rabatte können sich die Spieler einstellen. In dieser Woche gibt es 50 Prozent auf:

Werkstätten für bewaffnete Fahrzeuge

Imponte Ruiner 2000

Declasse Scramjet

Nagasaki Shotaro

BF Ramp Buggy

HVY Menacer

HVY Nightshark

BF Dune FAV

Bewaffneter Declasse Tampa

Vom-Feuer-Flak-Anhänger

Karin Technical Aqua

Karin Technical Custom

HVY Insurgent Pickup

HVY Insurgent Pickup Custom

Bravado Halbkettenfahrzeug

Falls ihr eure Konten von Twitch Prime und dem Rockstar Games Social Club miteinander verknüpft, erhaltet ihr die Pixel-Pete’s-Spielhalle in Paleto Bay kostenlos. Den Rabatt bekommt ihr über eine Rückerstattung innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf.

Neben der Spielhalle erhalten Twitch-Prime-Mitglieder mit verknüpften Konten zudem 80 Prozent Rabatt auf den Preis der Buckingham Pyro und des Rhino-Panzers sowie zusätzlich 10 Prozent Rabatt auf alle oben genannten Angebote dieser Woche.

