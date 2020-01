Mortal Kombat 11: Spawn wird Anfang März beim Final Kombat 2020 enthüllt

Warner Bros. Interactive Entertainment, NetherRealm Studios und Intersport haben heute einige Details zum kommenden Final Kombat 2020 bekannt gegeben. Bei dem Finale des „Mortal Kombat 11“-Pro-Wettbewerbs werden einige Star-Gäste erwartet.

Als Gäste sind beispielsweise der Spawn-Erfinder Todd McFarlane, der Spawn-Synchronsprecher Keith David und Ed Boon angekündigt. Auch der neue DLC-Charakter Spawn wird bei dieser Gelegenheit mit dem ersten Gameplay-Trailer enthüllt.

Im Final Kombat 2020 werden am 8. März im historischen Theater Park West in Chicago die sechzehn besten Spieler von „Mortal Kombat 11“ aus der ganzen Welt aufeinandertreffen. Alle sechzehn Teilnehmer kämpfen beim Final Kombat um ihren Anteil des Preisgeldes in Höhe von 100.000 US-Dollar.

Das Event kann unter anderem auf Twitch (NetherRealm), YouTube (Mortal Kombat), Mixer (NetherRealm), Twitter (@MortalKombat), Facebook (@MortalKombat) und Steam (Mortal Kombat 11) im Livestream verfolgt werden.

Final Kombat 2020: Gäste und Aktivitäten

Ehrengäste: Todd McFarlane (Erfinder von Spawn und Creative Director/CEO von McFarlane Toys), Keith David (Synchronsprecher von Spawn in Mortal Kombat 11), Cary-Hiroyuki Tagawa (Synchronsprecherin von Shang Tsung in Mortal Kombat 11) und Ed Boon (Creative Director von NetherRealm Studios und Co-Creator von Mortal Kombat).

Erste Vorführung des offiziellen Mortal Kombat 11 Gameplay-Trailers von Spawn sowie Bekanntgabe weiterer neuer Inhalte. Spawn wird ab dem 17. März (Vorabzugriff) als Teil des Kombat-Packs in Mortal Kombat 11 spielbar sein.

Exklusive Enthüllung des Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge Red Band Trailer. Den originalen Trailer gibt es hier zu sehen.

Auch Vertreter von MK Kollective werden als Gäste erwartet.

Spektakuläre Erlebnisangebote, darunter die Möglichkeit, einen ersten Blick auf die Mortal Kombat 11-Actionfiguren von McFarlane Toys zu werfen, eine Foto-Ecke im Spawn-Design sowie exklusive Werbeartikel zu Mortal Kombat 11 Final Kombat 2020 für alle Besucher. Mortal Kombat 11-Fanartikel, zur Verfügung gestellt von Rooster Teeth, werden ebenfalls käuflich zu erwerben sein.

„Mortal Kombat 11“ ist für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Stadia erhältlich. Sobald der neue Trailer zum kommenden DLC-Charakter Spawn und möglicherweise weitere Details zur Verfügung stehen, lassen wir euch davon wissen.

