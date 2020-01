Nintendo Switch: Mehr als 52 Millionen Systeme ausgeliefert – Nintendo nennt aktuelle Verkaufszahlen

Im Laufe der heutigen Nacht legte Nintendo den offiziellen Geschäftsbericht zum am 31. Dezember 2019 zu Ende gegangenen Quartal vor.

Dem Geschäftsbericht lässt sich unter anderem entnehmen, dass sich Switch weiterhin auf einem beeindruckenden Niveau verkauft. So wurden im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober 2019 und dem 31. Dezember 2019 10,8 Millionen Einheiten an den Handel ausgeliefert. 7,58 Millionen Verkäufe entfielen dabei auf das normale Modell der Switch und 3,24 Millionen Einheiten auf die Switch Lite. Weiter heißt es, dass im letzten Quartal 64,64 Millionen Switch-Spiele verkauft wurden.

Fast 18 Millionen Switch-Systeme im laufenden Geschäftsjahr ausgeliefert

Im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2019/2020 (1. April 2019 – 31. März 2020) beläuft sich die Auslieferungsmenge von Switch auf 17,74 Millionen Systeme (Switch: 12,56 Millionen / Switch Lite: 5,19 Millionen). Die Anzahl der in diesem Fiskaljahr verkauften Switch-Spiele beläuft sich laut Nintendo auf 123,13 Millionen Einheiten.

Seit dem offiziellen Launch im März 2017 lieferte Nintendo laut eigenen Angaben 52,48 Millionen Switch-Systeme aus und verkaufte insgesamt 310,65 Millionen Spiele. Weiter auf dem absteigenden Ast befindet sich demnach die Nintendo 3DS-Familie. Im letzten Quartal wurden lediglich 250.000 Einheiten der Handhelds sowie 1,5 Millionen Nintendo 3DS-Spiele verkauft.

Im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres belief sich die Auslieferungsmenge des Nintendo 3DS auf 650.000 Einheiten und 4,1 Millionen Spiele. Weltweit beläuft sich die Installationsbasis des Nintendo 3DS auf 75,71 Millionen Einheiten. Darüber hinaus wurden weltweit 382,22 Millionen Nintendo 3DS-Spiele verkauft.

Nintendos Netto-Gewinn lag in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/2020 bei 1,63 Milliarden Euro – ein Plus von 16,4 Prozent. Anbei eine Übersicht über Nintendos erfolgreichste Switch-Titel:

1. Mario Kart 8 Deluxe: 22,96 Millionen

2. Super Smash Bros, Ultimate: 17,68 Millionen

3. Super Mario Odyssey: 16,59 Millionen

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 16,34 Millionen

5. Pokemon Sword & Shield: 16,06 Millionen

6. Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee!: 11,76 Millionen

7. Splatoon 2: 9,81 Millionen

8. Super Mario Party: 9,12 Millionen

9. New Super Mario Bros. Deluxe: 5,85 Millionen

10.Luigi’s Mansion 3: 5,37 Millionen

