The Witcher: Zweite Staffel der Netflix-Serie soll Kritikpunkte der ersten Staffel besser machen

Mit der zweiten Staffel der "The Witcher"-Netflix-Serie sollen einige Kritikpunkte an der ersten Staffel verbessert werden. Unter anderem soll auch die Nilfgaard-Rüstung deutlich überarbeitet werden.

Im Dezember 2019 feierte Netflix den Start der „The Witcher“-Serie mit Rekord-Zuschauerzahlen. Die Verträge für eine zweite Staffel wurden bereits zuvor unterschrieben, wie zuvor bereits bekannt geworden ist.

Zweite Staffel soll einiges besser machen

Serien-Fans wissen, dass die zweite Staffel einer TV-Serie meist in vielen Punkten besser als die erste ist. So können Fans darauf hoffen, dass die wenigen Kritikpunkte an der ersten „The Witcher“-Staffel verbessert werden. Kritik der Fans gab es beispielsweise für das Design der Nilfgaard-Rüstungen oder kleinere Schwächen beim Charakteraufbau.

Die Macher der Serie haben das Feedback der Zuschauer offenbar genau verfolgt und so bestätigte inzwischen auch die showrunnerin Lauren Hissrich, dass man diverse Schwächen mit der zweiten Staffel besser machen möchte. Weit oben auf der Liste stehen auch die Nilfgaard-Rüstungen.

Im Gespräch mit Writer Experience (via Comicbook) erklärte Hissrich:

„Alles an The Witcher war für mich ein echter Lernprozess. Es ist das Schöne daran, dies zum ersten Mal tun zu können und dann zurückzukommen und es wieder zu tun. […]

Die zweite Staffel ist aufregend. Es ist eine Chance, die Fehler, die wir in der ersten Staffel gemacht haben, zu betrachten und es besser zu machen, Geschichten besser zu erzählen, einige Dinge zu verbessern, zu sehen, was nicht funktioniert hat, es loszuwerden und neu anzufangen…

Die Nilfgaard-Rüstung wird völlig anders sein. Man hat die Möglichkeit, den Kurs zu korrigieren, wenn man es will.“

Genauere Details über die Verbesserungen hat Hissrich allerdings noch nicht verraten. So bleibt abzuwarten, was „völlig anders“ für die Rüstungen bedeutet und wie dies möglicherweise auch in der Story erklärt werden kann. Weitere Informationen zu „The Witcher“-Season 2 sind bislang noch nicht bekannt. Vermutlich wird die nächste Staffel irgendwann 2021 an den Start gehen.

