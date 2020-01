Underhero: Das Rollenspiel-Abenteuer hat einen Konsolentermin erhalten – Neuer Trailer

Die Verantwortlichen von Digerati und Paper Castle haben einen offiziellen Erscheinungstermin für den Rollenspiel-Plattformer „Underhero“ bekanntgegeben. Demnach wird das Abenteuer, das bereits im September 2018 für den PC erschien, am 12. Februar 2020 für die PlayStation 4, am 13. Februar 2020 für die Nintendo Switch und am 14. Februar 2020 für die Xbox One veröffentlicht. Frühkäufer können beim Kauf 20 Prozent sparen.

In „Underhero“ hat der Held versagt, woraufhin ein Untergebener des bösen Königs seinen Platz als neuen Helden einnimmt. In den Kämpfen werden die Spieler ein gutes Timing beweisen müssen, wenn sie die Gegner umhauen möchten. Des Weiteren wird man durch das Land reisen, gegen seltsame Bossgegner antreten und das Chestnut Kingdom von dem eigenen bösen Boss, Mr. Stitches, befreien.

Die Entwickler bieten ein Side-Scrolling RPG-Adventure, das mit Pixel Art und einer cartoonigen Ästhetik zum Leben erweckt wird. Man wird durch die Level springen, sich durch Gegner schnetzeln, Angriffen ausweichen, mit anderen Charakteren reden und sich mit Bestechung einen Weg durch das Abenteuer bahnen. Dabei kann man auch eine gesunde Portion an Satire erwarten.

Ein neuer Trailer gewährt noch einmal einen Blick auf „Underhero“:



