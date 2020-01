Blair Witch: Retail-Version ist ab heute im Handel erhältlich

Das Horrorspiel "Blair Witch" ist ab sofort auch im Einzelhandel erhältlich. Koch Media und Bloober Team haben das Spiel für die PlayStation 4 und die Xbox One in den Handel gebracht.

Koch Media und Bloober Team erinnern noch einmal daran, dass die Retail-Version von „Blair Witch“ ab sofort für die PlayStation 4 und die Xbox One im Handel erhältlich ist. Die digitale Version des storybasierten, psychologischen Horrorspiels ist bereits seit längerer Zeit erhältlich.

Stellt ihr euch der Angst?

In „Blair Witch“ kann man das Horrorspiel aus der Ego-Perspektive erleben und in die Welt eintauchen, die bereits mit dem ersten Kinofilm aus dem Jahre 1999 begründet wurde. Für das Videospiel sind die kreativen Köpfe zuständig, die bereits „Layers of Fear“ umgesetzt hatten. Eine neue Geschichte soll die Spieler erleben lassen, wie die Angst den Verstand vernebeln kann.

Von offizieller Seite heißt es: „Wir schreiben das Jahr 1996. Ein Junge verschwindet im Black Hills Forest in der Nähe Burkittsvilles, Maryland. Spieler übernehmen die Rolle Ellis‘, einem ehemaligen Polizeibeamten mit schwieriger Vergangenheit, und nehmen in dem Fall die Fährte auf. Was wie eine normale Ermittlung beginnt, wird schon bald zu einem fortwährenden Albtraum, in dem der Spieler sich seinen Ängsten stellen muss – und der Hexe von Blair, einer rätselhaften Macht, die den Wald heimsucht …“

Mehr: Blair Witch – Horrorspiel mit einem Launch-Trailer für PS4 veröffentlicht

Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse bereits in unserer Themenübersicht entdecken. Wir binden euch noch einmal den Launch-Trailer der PlayStation 4-Version ein, der einen weiteren Eindruck vom Spiel vermittelt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Blair Witch