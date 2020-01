Bungie: Neue Marke soll sich deutlich von den bisherigen Werken der Destiny-Macher unterscheiden

Wie aus einer aktuellen Stellenausschreibung hervorgeht, arbeiten die "Halo"- und "Destiny"-Macher von Bungie derzeit an einer neuen Marke. Diese soll sich spürbar von den bisherigen Projekten des Studios abheben.

Wie Bungie kürzlich noch einmal bestätigte, soll der Online-Mehrspieler-Shooter „Destiny 2“ auch in den kommenden Jahren mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden.

Gleichzeitig arbeiten die „Halo“- und „Destiny“-Macher aktuell offenbar an einer komplett neuen Marke. Dies lässt sich zumindest einer aktuellen Stellenausschreibung des Studios entnehmen, mit dem sich Bungie auf die Suche nach einem „Incubation Art Director“ begibt, der die künstlerische Leitung an dem Projekt übernehmen wird. Gleichzeitig wurde ein interessantes Detail zur neuen Marke genannt.

Bungie setzt offenbar auf einen schrägen Humor

Nachdem sich die bisherigen Titel von Bungie vor allem durch ihre ernsten Geschichten und die mitunter düsteren Settings auszeichneten, könnte das Studio bei seiner neuen Marke vor allem auf einen schrägen Humor und ausgefallene Charaktere setzen. So heißt es in der Stellenausschreibung weiter: „Möchten Sie an etwas Komischem mit fröhlichen und skurrilen Figuren arbeiten?“.

Wann mit der Enthüllung der neuen Marke aus dem Hause Bungie zu rechnen ist, lässt sich der Stellenausschreibung nicht entnehmen. Da sich die aktuelle Konsolen-Generation langsam aber sicher ihrem Ende nähert, wird spekuliert, dass Bungies neue Marke erst auf den beiden Next-Generation-Systeme Xbox Series X und PlayStation 5 ins Rennen geschickt wird.

Sollten sich konkrete Informationen zur neuen Marke von Bungie ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

