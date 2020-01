Chained Echoes: Deck13 übernimmt den Vertrieb des 16bit-Rollenspiels – Trailer & Details

Im Februar des vergangenen Jahres kündigte der Düsseldorfer Entwickler Matthias Linda das Rollenspiel „Chained Echoes“ an.

Nachdem Linda über einen Zeitraum von rund zweieinhalb Jahren lediglich in seiner Freizeit an „Chained Echoes“ arbeitete, entschloss er sich dazu, auf die Crowdfunding-Plattform Kickstarter zu setzen. Vor wenigen Stunden gab es die nächste gute Nachricht für den Düsseldorfer Hobby-Entwickler. Wie der deutsche Entwickler und Publisher Deck13 bekannt gab, wird das Unternehmen in die Entwicklung von „Chained Echoes“ einsteigen und den Vertrieb des Fantasy-Rollenspiels übernehmen.

Release für PC, PS4 und Switch

Des Weiteren ist die Rede davon, dass „Chained Echoes“ im kommenden Jahr für den PC, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch veröffentlicht wird. Die Xbox One geht nach dem aktuellen Stand der Dinge leer aus. Spielerisch wird „Chained Echoes“ als ein Retro-Rollenspiel beschrieben, das sich an den klassischen Rollenspielen der legendären 16bit-Ära orientieren wird.

Thematisch kombiniert „Chained Echoes“ dabei eine Fantasy-Welt mit Science-Fiction-Elementen. Dies bedeutet in der Praxis, dass ihr euch nicht nur auf Kämpfe gegen abwechslungsreiche Monster freuen dürft. Darüber hinaus werden auch Mechs und Roboter geboten, die ihr euch zunutze machen könnt.

Neben einer unterhaltsamen Geschichte verspricht Matthias Linda ein leicht zu erlernendes, aber schwer zu beherrschendes rundenbasiertes Kampfsystem. Im Gegensatz zu vielen klassischen 16bit-Rollenspielen verzichtet “ Chained Echoes“ komplett auf Zufallskämpfe und bietet handgefertigte Gebiete, in denen die Monster stets zu sehen sind.

