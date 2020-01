Disintegration: Die offene Beta zum Science-Fiction-Shooter startet heute

Im Laufe des heutigen Abends bekommen alle interessierten Spieler die Möglichkeit geboten, einen ersten ausführlichen Blick auf den Online-Mehrspieler-Modus von "Disintegration" zu werfen. So startet am heutigen Freitag Abend die offene Beta zum Science-Fiction-Shooters.

Mit etwas Glück hatten Spieler in den vergangenen Tagen die Möglichkeit, im Zuge der geschlossenen Beta die Schlachtfelder von „Disintegration“ unsicher zu machen.

Wer nicht in den Genuss eines entsprechenden Keys kam, kommt am heutigen Freitag Abend auf seine Kosten. So startet am Abend um 19 Uhr unserer Zeit die offene Beta zu „Disintegration“ auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4. Der Open-Beta-Test wird bis Sonntag Morgen um 8:59 Uhr unserer Zeit zur Verfügung stehen.

Zwei Modi spielbar

Im Rahmen der offenen Beta stehen zwei verschiedene Modi zur Verfügung. Zum einen haben wir es hier mit „Retrieval“ zu tun. Die Aufgabe des ersten Teams besteht in „Retrieval“ darin, ein Paket an Bodentruppen abzuliefern. Das andere Team hingegen übernimmt die Verteidigung und versucht, die Übergabe des Pakets zu verhindern.

Zum Thema: Disintegration: Entwickler versprechen eine „intensive und packende“ Singleplayer-Kampagne

Der zweite Modus hingegen trägt den Namen „Control“. In „Control“ warten auf den Karten mehrere Kontrollpunkte, die von den Teams eingenommen und gehalten werden müssen. Punkte werden gesammelt, indem ihr dafür sorgt, dass die Bodentruppen überleben und in der Zone verbleiben.

Wer bereits an der geschlossene Beta teilgenommen haben sollte, kann den Client auch in der offenen Beta nutzen. Die finale Version von „Disintegration“ wird im Laufe des Jahres 2021 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht.

