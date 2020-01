Doom Eternal: Kein kostenpflichtiges Battle-Pass-System

"Doom Eternal" wird von einer Art Battle-Pass-System begleitet, das kostenlos angeboten wird. Einen kostenpflichtigen Battle Pass wird es nicht geben. Darauf verwies Bethesda in einem kurzen Statement. Zuvor wurde der Verzicht auf Mikrotransaktionen bestätigt.

„Doom Eternal“ nähert sich der Veröffentlichung. Erscheinen wird der Shooter im März dieses Jahres für PlayStation 4, Xbox One und PC. Integriert ist ein Fortschrittssystem, das einem Battle-Pass ähnelt. Es ist euch dabei behilflich, verschiedene Belohnungen und Extras freizuschalten.

Nachdem vor nicht langer Zeit das Gerücht die Runde machte, dass das Battle-Pass-System von „Doom Eternal“ kostenpflichtig angeboten werden soll, folgte heute ein offizielles Statement, dass für Klarheit sorgte.

Cosmetics werden über EP freigeschaltet

„In Doom Eternal gibt es keine Stores“, sagte ein Bethesda-Sprecher. „Es gibt auch keinen kostenpflichtigen Battle Pass im Spiel. Du spielst das Spiel, verdienst EP und schaltest coole Cosmetics frei. Das ist alles.“

Dass es in „Doom Eternal“ keine Mikrokontraktionen geben wird, berichteten wir bereits im Laufe der Woche. Immer mehr Publisher verzichten auf ein solches System, nachdem Lootboxen und auch Mikrotransaktionen vor einigen Jahren für eine hitzige Debatte sorgten.

Im Fall von „Doom Eternal“ bedeutet das für euch: Erfahrungspunkte, die ihr während des Spiels verdient, sind die einzige Währung, mit der ihr kosmetische Extras freischalten könnt. Erwarten solltet ihr keine Boni, die sich auf das Gameplay auswirken. Einen Einfluss auf das Spielgeschehen sollen die Zusätze nicht haben.

Laut der Angabe der Entwickler wird ein großer Wert darauf gelegt, den Fans für ihr Geld ein vollständiges Spielerlebnis zu bieten, ohne auf versteckte Kosten zu setzen.

Etwas Geduld ist noch gefragt: „Doom Eternal“ wird am 20. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC auf den Markt gebracht. In unserer Themen-Übersicht erfahrt ihr mehr über den Bethesda-Shooter.

