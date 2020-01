Overwatch: 21. Season führt Helden-Pools ein – Bestimmte Helden werden gesperrt

Wie die Entwickler von Blizzard Entertainment in einem Developer-Update bestätigten, bekommt der Mehrspieler-Shooter "Overwatch" mit der 21. Season sogenannte Helden-Pools spendiert. Mit diesen wird dafür gesorgt, dass ausgewählte Helden gesperrt werden.

Im Zuge des aktuellen Developer-Updates wiesen die Macher von Blizzard Entertainment darauf hin, dass sich das Studio das Feedback der „Overwatch“-Community zu Herzen nahm.

Vor allem die Wünsche nach regelmäßigeren Balancing-Updates sollen erfüllt werden. Wie es diesbezüglich unter anderem heißt, werden mit der 21. Season im März 2020 sogenannte Helden-Pools eingeführt. In wöchentlichen Abständen werden in den Helden-Pools ausgewählte Helden gesperrt. Mit diesem Schritt möchte Blizzard Entertainment gewährleisten, dass sich die Spieler nicht mehr nur auf ihren Hauptcharakter verlassen und stattdessen auch andere Helden spielen müssen.

Neuerungen können rückgängig gemacht werden

Eine weitere Neuerung versteckt sich hinter dem „Experiment-Modus“. In diesem möchte Blizzard Entertainment zusammen mit den Spielern Neuerungen und Experimente testen, die zunächst nicht auf den Live-Servern zur Verfügung stehen. Stattdessen sollen die Spieler die Möglichkeit erhalten, die Änderungen zunächst im „Experiment-Modus“ in Augenschein zu nehmen. Je nach Feedback der Spieler können die Entwickler anschließend entscheiden, ob die Neuerungen den Weg in die finale Version von „Overwatch“ finden.

Zum Thema: Overwatch: Mondneujahr-Event gestartet – Brawls, Belohnungen, Skins und mehr

Blizzard Entertainment wird diese Wiedergabeliste verwenden, um Balance-Änderungen an Helden und möglicherweise sogar Änderungen an Modi wie „Assault“ zu testen. Von den Spielern im „Experiment-Modus“ errungene Fortschritte wie beispielsweise Level-Ups bleiben auch dann erhalten, wenn sich Blizzard Entertainment dazu entschließen sollte, die im „Experiment-Modus“ getesteten Änderungen zu verwerfen.

Zu den weiteren bevorstehenden Funktionen, die in den nächsten Monaten den Weg in „Overwatch“ finden werden, gehören eine verbesserte Anti-Cheat-Funktion, die Möglichkeit, Wiederholungen zu speichern und zu teilen, eine Überarbeitung der Statistik-Seite (die in Kürze veröffentlicht wird) und vieles mehr.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Overwatch