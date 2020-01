Switch Pro: Neues Modell in diesem Jahr? Nintendo meldet sich zu Wort

Nintendo hat nicht die Absicht, in diesem Jahr eine Switch Pro oder ein anderes neues Modell auf den Markt zu bringen. Stattdessen möchte sich das Unternehmen auf die Spiele konzentrieren.

In wenigen Monaten kommen die Konsolen PS5 und Xbox Series X in den Handel. Doch wird auch Nintendo eine neue Hardware auf den Markt bringen? In den vergangenen Monaten machten immer häufiger Gerüchte über eine Switch Pro die Runde.

Doch Nintendo hat andere Pläne. Im Zuge der Bekanntgabe der neusten Geschäftszahlen betonte das Unternehmen, dass in diesem Jahr nicht mit der Veröffentlichung einer Switch Pro gerechnet werden sollte.

Es bleibt bei zwei Switch-Systemen

„In Bezug auf die Nintendo Switch sehen wir es als wichtig an, nach wie vor die Attraktivität beider Nintendo Switch-Systeme [Basis- und Lite-Modelle] zu kommunizieren und die installierte Basis zu erweitern“, so Shuntaro Furukawa, Präsident von Nintendo. „Zu beachten ist, dass wir nicht vorhaben, im Jahr 2020 ein neues Nintendo Switch-Modell auf den Markt zu bringen.“

Für viele Nintendo-Fans scheint die Hardware ohnehin zweitrangig zu sein. Die Spiele des Unternehmens haben auf die Käufer eine anziehende Wirkung. Und an dieser Stelle sieht sich Nintendo auch in diesem Jahr gut aufgestellt. Zudem ist das Unternehmen guter Hoffnung, dass sich die Spiele von Third-Party-Entwicklern auf der Switch gut schlagen werden.

„Die Nintendo Switch ist zu einer Plattform geworden, auf der zahlreiche Franchises zusammengebracht werden, die schon unsere früheren Heimkonsolen und Handhelds unterstützt haben“, so die weiteren Worte von Furukawa. „Es werden fortlaufend neue Spiele veröffentlicht, und zwar nicht nur Nintendo-Titel, sondern auch Titel in einer Vielzahl von Genres, einschließlich der Indie-Titel von anderen Softwareherstellern.“

Spiele sollen länger unterstützt werden

Auch nach dem Launch neuer Spiele ist nicht Schluss. Nintendo plant zudem, die eigenen Spiele nach der Veröffentlichung auszubauen. „Wir konzentrieren uns auch auf Initiativen, mit denen die Verbraucher nach der Veröffentlichung der Software im Spiel gehalten werden können“, so Furukawa weiter. Als Beispiele nannte er neue Inhalte für „Pokemon Sword“ und „Pokemon Shield“ sowie „Super Smash Bros. Ultimate“.

+++ Nintendo Switch Pro: GPU auf Volta-Basis und kein 4K? +++

Letztendlich bleibt es dabei: In diesem Jahr kommen lediglich die Konsolen PS5 und Xbox Series X neu auf den Markt. Nintendo scheint dem Trubel rund um die neue Hardware aus dem Weg gehen zu wollen und konzentriert sich stattdessen auf Software für die inzwischen mehr als 52 Millionen ausgelieferten Switch-Konsolen.

