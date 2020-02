PS5 vs Xbox Series X: Verfügbare Spiele machen den Unterschied, nicht Grafik und Performance

Auch wenn die PlayStation 5 und die Xbox Series X noch in ihrer Gänze enthüllt werden müssen, so gibt es bereits einige Details, Hinweise und Insider-Berichte über die kommenden Next-Gen-Konsolen. Demnach scheint die PS5 aktuell noch eine bessere Gesamtperformance zu bieten, obwohl die Xbox Series X wohl eine größere Rechenleistung bietet.

Zum Thema: PS5 & Xbox Series X: Die Next-Gen-Spiele werden die Leute umhauen, sagt EA

Letztendlich ist der Unterschied in der Leistungsfähigkeit in der bevorstehenden Konsolen-Generation wohl aber praktisch nicht von Bedeutung. Laut einem bestätigten Branchen-Insider aus dem NeoGAF-Forum könnten sich die Leistungsdaten bis zum Launch durch Systemanpassungen noch weiter annähern, sodass die Performance-Unterschiede womöglich kaum einen Unterschied machen werden.

Verfügbare Spiele machen den Unterschied

Der Insider gab (via WCCFTech) zu verstehen, dass die zuvor gemachten Angaben zur Performance der beiden Konsolen nicht mehr aktuell sein müssen. Er vermutet, dass das neuste Dev-Kit der Xbox Series X bereits Verbesserungen bietet. Da er selbst noch keinen Zugriff darauf hat, kann er es aber noch nicht mit Gewissheit bestätigen.

„Zu Beginn des Jahres war die PlayStation 5 immer noch diejenige, die die beste Leistung bot. Ich weiß nicht, ob sich das mit den neuen Devkits geändert hat, ich habe zu diesem Zeitpunkt keinen Zugang zu diesen Informationen, und ich persönlich denke, dass ich (theoretisch) erst im Frühsommer physischen Zugang haben werde.“

Kaum Unterschiede in Grafik und Performance

Auch wenn es einige Unterschiede bei der Hardware der PS5 und der Xbox Series X gibt, so dürften die merkbaren und sichtbaren Auswirkungen von den meisten Spielern ohnehin unbemerkt bleiben. Deshalb werden bei den Next-Gen-Plattformen mehr denn je die jeweils auf der Plattform verfügbaren Spiele den Unterschied machen.

„Diese Generation wird NICHT die Generation des visuellen Unterschieds sein, der euch zu einer Kaufentscheidung veranlasst. Es wird die Generation der Spiele sein, die euch über den Kauf entscheiden lässt.

Ja, eines wird schneller sein als das andere (aber ihr werdet es in der Praxis nicht bemerken). Das eine lädt den Bildschirm in 10 Sekunden und das andere in 7 Sekunden. Eines wird einen besseren Sound haben als das andere. Eine wird das Spiel mit 60fps laufen lassen und die andere … auch.

Was wirklich wichtig sein wird, ist die Qualität, welche die Entwicklerstudios mit ihrer Zeit und ihrem Budget erreichen können.“

Zum Thema: PS5 vs. Xbox Series X: Sonys Konsole liefert die bessere Performance, so ein Industrie-Insider

Außerdem gab der Insider zu verstehen, dass man einen Blick auf PSVR2 haben sollte. Genaueres hat er dazu allerdings noch nicht verraten.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5