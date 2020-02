PSN Store Vorschau: Diese Spiele erscheinen kommende Woche

In der kommenden Woche gibt es wieder einige größere und kleinere Spiele-Neuveröffentlichungen für PS4 im PlayStation Store. Mit der aktuellen PSN Store Vorschau verrät Sony nun, welche Spiele veröffentlicht werden. Zu den Highlights gehören "Zombie Army 4: Dead War" und "Monster Energy Supercross 3".

Neue Woche, neue Spiele heißt es auch für die bevorstehende Woche. Und so hat Sony Interactive Entertainment auf dem offiziellen PlayStation Blog zum Wochenende wieder die aktuelle Vorschau auf die kommenden Neuveröffentlichungen präsentiert. Die Übersicht stammt vom US-PlayStation Blog und ist somit auch für den US-Markt bestimmt. In den meisten Fällen erscheinen die Spiele hierzulande aber zumindest in der selben Woche.

Shooter-Fans dürfen sich auf das neue „Zombie Army 4: Dead War“ von Rebellion freuen. Die Kampagne kann von bis zu vier Spielern im Koop-Modus gespielt werden. Weiterhin wird zur bekannten Netflix-Serie das Spiel „The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics“ zur Verfügung gestellt.

Auch für Rennspiel-Fans gibt es interessante neue Inhalte. Dazu gehört beispielsweise die Rennsimulation „Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3“ von Milestone. Mit „CarX Drift Racing Online“ könnt ihr euch außerdem in Driftrennen versuchen.

Welche Titel außerdem noch in der kommenden Woche veröffentlicht werden sollen, verrät die Übersicht. Die offizielle Übersicht zu den Neuveröffentlichungen im europäischen PlayStation Store folgt üblicherweise Anfang der neuen Woche. Am Dienstag, dem 4. Februar 2020 werden auch noch die neuen PS Plus-Spiele zur Verfügung gestellt.

PSN Store: Vorschau auf die neuen Inhalte

0000+ – PS4, PS Vita — Digital (Cross-Buy)

7th Sector – PS4 — Digital

Ash of Gods: Redemption – PS4 — Digital

CarX Drift Racing Online – PS4 — Digital

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics – PS4 — Digital

Dawn of Fear – PS4 — Digital

Just a Phrase by Powgi – PS4, PS Vita — Digital (Cross-Buy)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3 – PS4 — Digital

Nerved – PS4 — Digital

PandaBall – PS4 — Digital

Reknum – PS4 — Digital

Throw Anything – PS VR — Digital

Zomb – PS4 — Digital

Zombie Army 4: Dead War – PS4 — Digital

