Apex Legends: Erste Spielszenen aus der vierten Staffel könnt ihr euch heute Abend hier anschauen

Am morgigen Dienstag startet die vierte Season zum kostenlos spielbaren Battle-Royal-Shooter "Apex Legends". Zur Einstimmung werden am Abend die ersten Spielszenen zur neuen Staffel veröffentlicht.

Vor ein paar Tagen kündigten Electronic Arts und die verantwortlichen Entwickler von Respawn Entertainment die vierte Staffel zu „Apex Legends“ offiziell an.

Nachdem wir kürzlich bereits mit dem offiziellen Launch-Trailer zur vierten Staffel bedacht wurden, wurden jetzt auch die ersten Spielszenen aus der vierten Staffel angekündigt. Das entsprechende Gameplay-Video wird am heutigen Montag Abend um 19 Uhr unserer Zeit zur Verfügung gestellt. Das besagte Video findet ihr ab 19 Uhr unterhalb dieser Zeilen.

Eine neue Legende und mehr

Die vierte Season von „Apex Legends“ startet am morgigen Dienstag, den 4. Februar 2020 auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4. Die vierte Season trägt den Namen „Assimilierung“ und bringt mit „Revenant“ unter anderem eine neue spielbare Legende mit sich. „Revenant“ wird von den Entwicklern als der beste Killer, den das Söldnersyndikat je hatte, beschrieben.

Zum Thema: Apex Legends: Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer zur vierten Season anschauen

Aufgrund eines Fehlers in seiner Programmierung erkannte er allerdings, was Hammond Robotics aus ihm gemacht hatte: einen wandelnden Albtraum aus Stahl und rudimentären Geweberesten. Die Rückkehr von Hammond Robotics in die Outlands hat seinen Wunsch nach Rache neu entfacht.

Neben der neuen spielbaren Legende umfasst die vierte Staffel von „Apex Legends“ Änderungen an „Rand der Welt“, das Kammerverschluss-Scharfschützengewehr „Sentinel“, Treuebelohnungen und einen Battle-Pass mit exklusiven Belohnungen.

