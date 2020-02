Battlefield 5: DICE stellt den Zeitplan für Kapitel 6 „Into the Jungle“ vor

Unter dem Namen „Into the Jungle“ kündigten die Entwickler von DICE vor wenigen Tagen neue Inhalte zu „Battlefield 5“ an.

Der frische Content wird im Zuge des mittlerweile sechsten Kapitels zur Verfügung gestellt. Um euch zu verdeutlichten, wann mit welchen Inhalten zu rechnen ist, wurde via Twitter ein entsprechender Zeitplan zur Verfügung gestellt. Los geht es demnach schon im Laufe des heutigen Tages mit dem finalen Changelog zum Update 6.00. Bereits bekannt ist, dass das neue Update ausgewählte Anpassungen an den Waffen mit sich bringen wird.

Anpassbare Panzer folgen zu einem späteren Zeitpunkt

Das Update 6.00 an sich wird im Laufe des morgigen Dienstags, den 4. Februar 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Am Mittwoch hingegen folgt im Rahmen von Kapitel 6 die erste wöchentliche Herausforderung, die natürlich mit verschiedenen Belohnungen einhergeht und euch so zum Spielen motivieren soll.

Der Start von „Kapitel 6: Into the Jungle“ ist für den Donnerstag dieser Woche angesetzt. Dann dürfte auch die neue Karte „Salomonen“ freigeschaltet werden, die laut offiziellen Angaben hitzige Gefechte im dicht bewaldeten Urwald verspricht. Konkrete Uhrzeiten zu den Freischaltungen wurden bisher zwar nicht genannt, dürften aber wohl in Kürze folgen.

Vor wenigen Tagen kündigten die Macher von DICE mit den anpassbaren Panzern ein Feature an, für das sich die „Battlefield 5“-Community in den vergangenen Monaten immer wieder einsetzte. Wie es im Zuge der Ankündigung hieß, werden die anpassbaren Panzer allerdings kein Bestandteil des Updates 6.00 sein und stattdessen erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

NEWS: Next Week in #BattlefieldV 📌 🗓️Monday, February 3 – 6.0 Update Notes.

🗓️Tuesday, February 4 – 6.0 Update Goes Live.

🗓️Wednesday, February 5 – Chapter 6 Week 1 Challenge Overview.

🗓️Thursday, February 6 – Solomon Islands and Chapter 6 kick off. pic.twitter.com/d3B8DozMa2 — Battlefield Bulletin (@BFBulletin) January 31, 2020

