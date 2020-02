PSN-Releases: Die PS4-Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

Sony hat auf dem offiziellen PlayStation-Blog die PS4-Neuerscheinungen der Woche aufgelistet. Eine Übersicht verrät, was euch in den kommenden Tagen im PlayStation Store erwartet. Auch steht der Launch der neuen PS Plus-Games bereit.

Sony hat soeben die Übersicht über die PS4-Neuerscheinungen der Woche veröffentlicht. Berücksichtigt wurden einmal mehr Spiele, die im PlayStation Store erscheinen werden. Bereits verfügbar ist „Dawn of Fear“, das heute Debüt feierte.

Am morgigen Dienstag erobern verschiedene Teile der „Five Nights at Freddy’s“-Reihe das PSN. Ebenfalls zum Lineup des 4. Februars zählen „Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3“ und „Zombie Army 4: Dead War“. Das zuletzt genannte Spiel könnt ihr in mehreren Editions erwerben. Falls ihr zunächst einen Blick auf die bisherigen Test-Wertungen werfen möchtet, werdet ihr hier fündig.

Ebenfalls in dieser Woche erscheinen „7th Sector“ und „Throw Anything“. Nachfolgend haben wie die komplette Übersicht für euch.

PS4-Neuerscheinungen der Woche

Dawn of Fear – 3. Februar

Five Nights at Freddy’s – 4. Februar

Five Nights at Freddy’s 2 – 4. Februar

Five Nights at Freddy’s 3 – 4. Februar

Five Nights at Freddy’s 4 – 4. Februar

Fujii – 4. Februar

Just a Phrase by POWGI – 4. Februar

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3 – 4. Februar

Nerved – 4. Februar

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics – 4. Februar

Track Mayhem – 4. Februar

War Theatre – 4. Februar

Zombie Army 4: Dead War – 4. Februar

Zombie Army 4: Dead War Deluxe Edition – 4. Februar

Zombie Army 4: Dead War Super Deluxe Edition – 4. Februar

7th Sector – 5. Februar

7th Sector Collector’s Edition – 5. Februar

Indie Darling Bundle vol. 2 – 5. Februar

Zero Zero Zero Zero – 5. Februar

Arcade Archives SAINT DRAGON – 6. Februar

Journey to the Savage Planet – 6. Februar

Throw Anything – 6. Februar

DON’T EVEN THINK – 7. Februar

Don’t Even Think: Starter Bundle (Full Game+ 500 D Points) – 7. Februar

Mecho Wars: Desert Ashes – 7. Februar

PlayStation Plus im Februar 2020

Falls ihr als PlayStation Plus-Mitglied kein zusätzliches Geld ausgeben, jedoch in den Besitz weiterer Spiele kommen möchtet, dann werft morgen einen Blick in den PlayStation Store.

Denn ab Dienstag steht das PS Plus-Angebot für Februar zum Download bereit. Wollt ihr wissen, um welche Spiele es sich handelt, dann macht euch diese Meldung schlauer. Freigeschaltet werden die Spiele gegen Mittag.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

