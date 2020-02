Ratchet & Clank: Angeblich als PS5-Launch-Titel in Entwicklung

Glauben wir einem aktuellen Gerücht, dann scheint sich bei Insomniac Games derzeit ein neues "Ratchet & Clank"-Spiel in Entwicklung zu befinden, das als PS5-Launch-Spiel veröffentlicht werden könnte. Eine "Spider-Man"-Fortsetzung soll später folgen.

Laut einem aktuellen Bericht befindet sich bei Insomniac Games ein neues „Ratchet & Clank“-Spiel für PS5 in Entwicklung. Angeblich könnte es sich sogar um einen Launch-Titel für Sony bevorstehende Next-Gen-Konsole handeln.

Ratchet & Clank: Ein PS5-Launch-Titel?

Die Informationen wurden vom früheren Gaming-Journalisten Colin Moriarty in einem aktuellen Podcast (via Comicbook) geteilt. Während es im Gespräch zunächst um die Frage ging, wann die PlayStation-Spieler wohl in „Marvel’s Spider-Man 2“ wieder durch Manhattan schwingen, sagte Moriarty, dass sie vorher die neuen Abenteuer des Lombax‘ Ratchat und seines Roboter-Kumpanen Clank erleben werden.

„Wir werden ein Ratchet and Clank zwischen [Spider-Man 2018 und der Fortsetzung] auf PlayStation 5 bekommen. Ich habe das Gefühl, das „Ratchet and Clank“-Spiel, das schon lange bei Insomniac in der Entwicklung ist, wird ein Launch-Titel.“

Bereits im April 2019 sprach Moriarty von einem neuen „Ratchet & Clank“-Spiel. Allerdings sagte er im vergangenen Jahr, dass es sich um ein PS4-Spiel handeln würde. Möglicherweise wurde das Projekt also auf die neue Konsole verfrachtet oder es handelt sich ohnehin um ein Cross-Generation-Spiel für PS4 und PS5.

Zum Thema: Spider-Man 2: PS5-Launch könnte früher als erwartet erfolgen

Eine „Spider-Man“-Fortsetzung muss aber nicht zwingend sehr viel länger auf sich warten lassen. Da Insomniac mehrere Entwicklerteams beschäftigt, könnten sich beide Projekte gleichzeitig in Entwicklung befinden.

Letztendlich sind die Quellen für die Informationen von Moriarty nicht bekannt, sodass es sich um reine Gerüchte und Spekulationen handelt, die mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden sollten.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5