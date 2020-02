Battlefield 5: Die Elite-Soldatin Misaki Yamashiro stellt sich vor – Update 6.0 ab heute zum Download

Mit dem neuen "Battlefield 5"-Kapitel "Into the Jungle" wird die Elite-Soldatin Misaki Yamashiro eingeführt. Sie stellt sich in einem Trailer vor. Heruntergeladen werden kann das vorbereitende Update 6.0 ab heute.

Heute wird für „Battlefield 5“ das Update 6.0 veröffentlicht. Abhängig von der Plattform erfolgt die Bereitstellung zwischen 10 und 12 Uhr. Zu beachten ist allerdings, dass die Inhalte aus „Kapitel 6: Into the Jungle“ erst am 6. Februar 2020 freigeschaltet werden. Zu den neuen Inhalten zählt unter anderem die Elite-Soldatin Misaki Yamashiro, die in den Fokus eines neuen Videos rückt. Dieses könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Laut der offiziellen Beschreibung ist Misaki Yamashiro eine fähige Angriffsspezialistin, die stets konzentriert und unerbittlich auftritt. Die Kämpferin ist sehr jung und trotz ihres Alters mit tropischen Schauplätzen und dem Dschungelkrieg vertraut. Zur Ausstattung von Misaki zählt die typische Gyuto-Klinge, die sie im Nahkampf zum Einsatz bringt.

Zur Freischaltung der Elitesoldatin ist zu beachten: Ihr könnt Miskai nicht im Arsenal kaufen. Vielmehr müsst ihr einen Kapitelrang erreichen, um sie als Kapitel-Belohnung freizuschalten. „Erreiche vor dem Ende von Kapitel 6 Kapitelrang 40 und schlüpfe in die Rolle dieser grimmigen Soldatin“, so DICE und Electronic Arts. Nachfolgend seht ihr den neuen Trailer:

Patchnotes zum Update 6.0

Auf die Patchnotes zum „Battlefield 5“-Update 6.0 machten wir schon gestern aufmerksam. Im Fokus des Updates stehen vor allem die neuen Inhalte für das Kapitel 6 in „Tides of War“. Euch erwartet damit unter anderem eine neue Salomonen-Map, die in einem dicht bewachsenen Dschungel angesiedelt ist. Darüber hinaus lassen sich innerhalb der Herausforderungen neue Waffen und Gadgets freispielen.

Die neuen Waffen heißen Type 11 LMG, Model 37 und M2 Carbine. Ihr könnt sie über die Kapitelränge freischalten. Zu den neuen Elitesoldaten zählen neben Misaki Yamashiro auch Steve Fisher und Akira Sakamoto, die sich im späteren Verlauf hinzugesellen. Mit dem neuen Update für „Battlefield 5“ werden außerdem zahlreiche Fehler behoben und Anpassungen vorgenommen.

„Battlefield 5“ verweilt seit November 2018 auf dem Markt und wird seitdem kontinuierlich von DICE und Electronic Arts unterstützt. Erhältlich ist der Shooter für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Auf den Nachfolger „Battlefield 6“ müsst ihr bis mindestens 2021 warten, wie Electronic Arts vor nicht allzu langer Zeit zu verstehen gab. Zunächst sollen die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X ausreichend verbreitet sein.

