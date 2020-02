Doom Eternal: Die ersten zehn Minuten im neuen Gameplay-Video

Der Gore-Shooter "DOOM Eternal" zeigt sich in einem neuen Gameplay-Video. Somit bekommen wir bereits einen Einblick in die ersten zehn Minuten des neuesten Action-Spektakels.

Im kommenden Monat kommt die Hölle auf die Erde, wenn Bethesda Softworks und id Software den Gore-Shooter „DOOM Eternal“ auf den Markt bringen. Ab dem 20. März 2020 wird man die gewaltige und rasante Action auf der PlayStation 4, der Xbox One und dem PC erleben können. Eine Nintendo Switch-Umsetzung soll etwas später erscheinen, auch wenn die Verantwortlichen weiterhin keinen konkreten Erscheinungstermin bekanntgegeben haben.

Ein actionreicher Einstieg

Wer sich noch einmal einen Eindruck von „DOOM Eternal“ verschaffen möchte, kann sich ein neues Gameplay-Video anschauen, das die Kollegen von IGN veröffentlicht haben. Darin präsentieren sie uns die ersten zehn Minuten aus „DOOM Eternal“, wodurch wir einen Einstieg in die Geschichte und das Gameplay erhalten, das auch dieses Mal eine Menge blutiger Action verspricht.

Die Spieler werden ein weiteres Mal in die Rolle des Doom Slayers schlüpfen, der sich an den Mächten der Hölle rächen möchte, nachdem diese die Erde in das Chaos gestürzt haben. Dafür bekommt man auch neue Waffen und Fähigkeiten in die Hand gedrückt, sodass man zwischen den Dimensionen gegen neue sowie altbekannte Dämonen kämpfen kann.

In den vergangenen Monaten hatte id Software mehrfach betont, dass „DOOM Eternal“ das beste Spiel sei, das das Studio bisher erschaffen hat. Man möchte auf dem Erfolg von „DOOM“ (2016) aufbauen und die Spieler ein weiteres Mal begeistern. Dabei wird man auch viel mehr Abwechslung bieten, indem es unterschiedliche Schauplätze gibt, über die auch der Doom Slayer Blut regnen lassen wird.

Wir hatten vor kurzem auch die Chance „DOOM Eternal“ vorab auszuprobieren, wobei wir von dem neuen Gore-Shooter ebenfalls überzeugt wurden. In unserer bisherigen Einschätzung hieß es: „Es wirkt in sich wie ein modernes Action-Abenteuer, behält aber trotzdem die bewährte ‚DOOM‘-DNA bei. Die Kämpfe sind extrem intensiv und erfordern aufgrund der vielen Möglichkeiten und des schieren Tempos einiges an Konzentration und Fähigkeiten. ‚DOOM Eternal‘ möchte kein Einbahnstraßen-Shooter sein, sondern will uns an unsere Grenzen bringen.“

Ob „DOOM Eternal“ den Vorschusslorbeeren gerecht werden kann, werden wir spätestens Ende des kommenden Monats erfahren. Bis dahin kann man sich erst einmal das neue Gameplay-Video zu Gemüte führen.



