MediEvil 2: Komponist deutet potentielles Remake an

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Sony Interactive Entertainment ein Remake des PlayStation-Klassikers „MediEvil“ für die PlayStation 4. Auch wenn die Neuauflage mit einigen technischen Schwächen zu kämpfen hatte, so haben sich Fans von Sir Daniel Fortesque über die Rückkehr des klapprigen Ritters gefreut. Doch arbeitet Sony Interactive Entertainment bereits an einem Remake von „MediEvil 2“?

Darf Sir Dan noch einmal in den Kampf ziehen?

Der Twitter-Account „SaveMediEvil“ versucht das Interesse an einer Neuauflage von „MediEvil 2“ zu steigern, indem er den Hashtag #ResurrectFortesque2 in den Umlauf bringt. Auf einen aktuellen Beitrag antwortete nun auch der Komponist Andrew Barnabas, der für die Musik der Originaltrilogie und des letztjährigen Remakes verantwortlich war.

Mit einem einfachen „Tatsächlich …“ heizte Barnabas die Spekulationen an, auch wenn ein anderer Nutzer die Entwicklung eines Remakes bezweifelt, da sich „MediEvil“ seines Wissens nach nicht gut geschlagen hätte. Darauf entgegnete Barnabas mit einem „Es tut mir leid, aber du hast Unrecht.“

Könnte dies darauf hindeuten, dass sich bereits ein Remake in Entwicklung befindet? Die Wahrscheinlichkeit, dass Barnabas auch den Soundtrack für eine entsprechende Neuauflage erschafft, ist überaus hoch. Somit können Fans der „MediEvil“-Reihe hoffen, dass auf lange Sicht die gesamte Trilogie in die heutige Zeit verfrachtet wird.

Mehr: MediEvil im Test – Knackige Neuauflage des Klassikers oder klappriges Nostalgie-Gerippe?

In „MediEvil 2“ würde Sir Daniel Fortesque die Straßen einer abgedrehten Version des Viktorianischen Londons heimsuchen, nachdem Zaroks Zauberbuch in die Hände des bösen Okkultisten Lord Palethorne gefallen ist. Daraufhin kehren die Toten an die Oberfläche zurück, wobei auch fiese Dämonen für Chaos sorgen.

Nur Sir Daniel Fortesque kann das Böse aufhalten, nachdem er in der Mittelalter-Sektion des Gallowmere-Museums erwacht. Er wird ein weiteres Mal in den Kampf ziehen und verschiedene Rätsel lösen, auch wenn er in „MediEvil 2“ etwas Unterstützung erhält.

Sollte Sony Interactive Entertainment eine entsprechende Ankündigung vornehmen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu MediEvil