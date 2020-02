Plants vs. Zombies Schlacht um Neighborville: Valenthirns-Festival mit Februar-Update eingeführt

Mit dem Februar-Update starten PopCap Vancouver und EA das neue Valenthirns-Festival in "Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville". Es werden unter anderem eine neue Karte und ein neuer Spielcharakter eingeführt. Bilder und ein Trailer bieten einen Vorgeschmack.

Zum bevorstehenden Valentinstag wird auch etwas Liebe in „Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville“ versprüht, während im Februar das Valenthirns-Festival gefeiert wird. Das Spiel ist für PS4, Xbox One und PC verfügbar.

Neue Karte und neuer Charakter

Das Event wird mit dem frischen Februar-Update gestartet. Die Spieler können sich auf einen liebevoll dekorierten Schwindel-Park und die Revierübernahme-Karte „Saftige Wiesen“ freuen. Zudem können sie thematisch passende, neue Gegenstände freischalten.

Mit der aktuellen Preiskarte erhalten Spieler das legendäre Maister Drakornius-Kostüm und das Shogun-Schutz-Upgrade für Major Mais. In Kombination werden die beiden Gegenstände zum ersten legendären Upgrade des Spiels, dem persönlichen Kampf-Schild.

Mit dem Zombie-Zauberer wird der erste neue Spielcharakter in „Schlacht um Neighborville“ eingeführt. Den neuen Charakter erhalten Spieler, im März im Rahmen des Glück des Zombies-Festival das Ende der Preiskarte erreichen. Später kann der Zombie-Zauberer auch für 500.000 Münzen im Spiel gekauft werden.

Auf der offiziellen Seite erfahrt ihr weitere Details zum Valenthirns-Festival und dem neuen Zombie-Zauberer. Eine Übersicht zu den neune Inhalten im gesamten ersten Quartal dieses Jahres findet ihr hinter dem obigen Link zum Thema. Der folgende Trailer und die Bilder gewähren einen frischen Blick auf die neuen Spielinhalte.

