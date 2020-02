PlayStation Network: PS Plus und PS Now sorgen für zweithöchsten Umsatz

Das PlayStation Network sorgte in den vergangenen Monaten für hohe Umsätze. Der Dienst konnte gar das zweiterfolgreichste Jahr hinlegen. PS Plus und PS Now hatten einen großen Anteil daran.

Sony hat in der vergangenen Nacht die neusten Geschäftsergebnisse enthüllt. Über die PS4-Auslieferungen und Zahl der PlayStation Plus-Abonnenten berichteten wir bereits. Doch auch dem PlayStation Network nahm sich das japanische Unternehmen in der jüngsten Ankündigung an.

Dem Bericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2019 zufolge erzielte Sony mit dem PlayStation Network im vergangenen Jahr einen Umsatz von mehr als 12,48 Milliarden US-Dollar. Dies ist darauf zurückzuführen, dass allein im PlayStation Store mit dem Verkauf von Spielen und digitalen Inhalten wie Mikrotransaktionen und DLCs ein Umsatz von 9,28 Milliarden US-Dollar erreicht wurden. Wir berichteten bereits, dass 49 Prozent der Software-Verkäufe im vergangenen Quartal auf digitale Downloads entfielen, was gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Steigerung ist.

PS Plus und PS Now haben einen großen Anteil

Die Abonnements für PlayStation Plus und PlayStation Now trugen ein Drittel zum Gesamtumsatz bei. Letztendlich konnte das PlayStation Network in Bezug auf die Umsätze das zweiterfolgreichste Jahr hinlegen. 103 Millionen Spieler gaben im Store durchschnittlich 90,14 US-Dollar aus, während 40 Millionen PlayStation Plus- und PlayStation Now-Abonnenten durchschnittlich 6,66 US-Dollar pro Monat bzw. 79,92 US-Dollar im Jahr investierten.

Dem neusten Geschäftsbericht lässt sich ebenfalls entnehmen, dass Sony im laufenden Geschäftsjahr, das bis zum 31. März 2020 läuft, 13,5 Millionen PS4-Konsolen absetzen möchte. Es dürfte das letzte große Jahr der Current-Gen-Konsole werden. Denn schon in der Weihnachtszeit 2020 erfolgt die Veröffentlichung der PS5, sofern sich an Sonys Plänen nichts ändert. Im selben Zeitraum möchte Microsoft die Xbox Series X auf den Markt bringen.

Im aktuellen Geschäftsbericht ging Sony auch auf die neusten Auslieferungszahlen ein. Laut der Angabe des Unternehmens wurden bis zum 31. Dezember 2019 weltweit 108,9 Millionen Exemplare der PS4 ausgeliefert. Damit sind nicht die Verkäufe an den Endkunden gemeint. Aber auch diese liegen nicht deutlich unter der Auslieferungszahl. Im Weihnachtsquartal des vergangenen Jahres, das vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2019 lief, wurden 6,1 Millionen Exemplare der PS4 ausgeliefert.

