PS4 Releases 2020: Spiele-Highlights des ersten Halbjahres in der Übersicht

Sony hat eine Übersicht über einige Spiele-Highlights veröffentlicht, die in der ersten Jahreshälfte für die PS4 auf den Markt kommen werden. Aufgelistet ist unter anderem Naughty Dogs "The Last of Us Part 2".

Sony hat eine Übersicht über einige der Spiele veröffentlicht, die im ersten Halbjahr 2020 für die PS4 auf den Markt kommen werden. Bereits am 11. Januar 2020 erfolgt der Launch von „Yakuza 5“. Ein paar Tage später folgt der Spielebaukasten „Dreams“. Die Veröffentlichung ist für den 14. Februar 2020 vorgesehen. Am 13. März 2020 erscheint „Nioh 2“, bevor am 17. März 2020 „MLB The Show 20“ und am 20. März 2020 „Doom Eternal“ an den Start gehen.

Weiter geht es Ende März mit „Persona 5 Royal“. Zu den Neuerscheinungen im April zählen die Remakes von „Resident Evil 3“ und „Final Fantasy 7“ sowie „Predator Hunting Grounds“. Für Mai 2020 sind die Veröffentlichungen von „Marvel’s Iron Man VR“ und „The Last of Us Part 2“ vorgesehen. Der zuletzt genannte Titel aus dem Hause Naughty Dog dürfte für viele Spieler das Highlight des Jahres sein, bevor Ende 2020 die PS5 auf den Markt kommt.

PS4-Releases im ersten Halbjahr

11.02.: Yakuza 5

14.02.: Dreams

13.03.: Nioh 2

17.03.: MLB The Show 20

20.03.: DOOM Eternal

31.03.: Persona 5 Royal

03.04.: Resident Evil 3

10.04.: Final Fantasy VII

24.04.: Predator Hunting Grounds

15.05.: Marvel’s Iron Man VR

29.05.: The Last of Us Part 2

Die Liste umfasst längst nicht alle Spiele, die in den kommenden Monaten die PS4 erreichen werden. Es handelt sich um eine Übersicht über die Highlights. Sollte das eine oder andere Spiel, das ihr erwartet, nicht dabei sein, dann geht nicht zwangsweise von einer Verschiebung aus.

+++ Sony: 1,9 Milliarden Gewinn im letzten Quartal – Aktuelle Zahlen zur PS4 und PlayStation Plus +++

Zur PS4 und zu PlayStation Plus wurden heute einige Zahlen veröffentlicht, was die neuste Auslieferungszahl der Konsole mit einschließt. Darüber wurden neue Spiele für PlayStation Plus freigeschaltet. Und auch PS Now-User bekamen heute Spielenachschub.

