PS5: Übergang zur neuen Generation bereitet Sony wenig Kopfzerbrechen – Produktion der PS5 wird vorbereitet

Im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts sprachen die Verantwortlichen von Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment auch über die PS5.

Die PlayStation der nächsten Generation wird im diesjährigen Weihnachtsgeschäft den Weg in die Regale der Händler finden und zu einem bisher nicht näher genannten Termin offiziell vorgestellt. Im besagten Geschäftsbericht verlor Sonys Chief Financial Officer Hiroki Totoki ein paar Worte über den Übergang in die neue Konsolen-Generation, der sich in der Vergangenheit immer recht holprig gestaltete.

PlayStation Plus und PlayStation Now sollen für einen reibungslosen Übergang sorgen

So ist der Launch einer neuen Konsole mit nicht zu unterschätzenden Kosten verbunden, die erst einmal wieder eingespielt werden müssen. Bei der Markteinführung der PS5 hingegen profitiert Sony laut Totoki von bereits laufenden Angeboten wie PlayStation Plus oder PlayStation Now, mit denen das japanische Unternehmen die Kosten der PS5-Markteinführung bis zu einem gewissen Grad auffangen möchte.

Hinzukommt, dass auch die PlayStation 4 trotz rückläufiger Zahlen weiterhin sehr profitabel ist. Auf mittelfristige Sicht bereitet der Wechsel auf die neue Konsole-Generation dem Unternehmen daher nur wenig Kopfzerbrechen. Weiter heißt es, dass die Produktion der PS5 hinter den Kulissen bereits vorbereitet wird.

Das von Sony verfolgte Ziel: Zur Markteinführung im Weihnachtsgeschäft 2020 eine ausreichende Anzahl an PS5-Konsolen zur Verfügung zu stellen. Faktoren wie die Produktion, das Marketing oder den Vertrieb unter einen Hut zu bringen, stellt für Sony daher einen kniffligen Balanceakt dar.

Wann im Endeffekt mit der offiziellen Enthüllung der PS5 zu rechnen ist, wurde leider nicht verraten.

