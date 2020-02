7th Sector: Cyberpunk-Puzzler für PS4, Xbox One und Switch veröffentlich – Launch-Trailer

Der Cyberpunk-Puzzler "7th Sector" wurde am heutigen 5. Februar auch für die Konsolen PS4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Passend dazu wurde der Launch-Trailer in Umlauf gebracht.

Update: Passend zur heutigen Konsolen-Veröffentlichung von „7th Sector“ haben die Macher den Launch-Trailer zur Verfügung gestellt. Den Trailer könnt ihr nachfolgend ansehen und einen Blick auf einige Spielszenen werfen. Im PlayStation Store könnt ihr den Titel zum Preis von 19,99 Euro für PS4 erwerben.

Ursprüngliche Meldung: Der Indie Publisher Sometimes You hat die Veröffentlichung der Konsolen-Version von „7th Sector“ für Konsolen angekündigt. Der für PC bereits erhältliche Titel soll am 5. Februar 2020 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Auch wenn das Spiel fast ausschließlich von Sergey Noskov im Alleingang entwickelt wurde, hat der Titel bereits mehrere Preise gewonnen. Die Steam-Version wird von den Nutzern „sehr positiv“ bewertet.

„7th Sector“ versetzt die Spieler in eine Cyberpunk-Welt, wo sie verschiedene technische Probleme lösen, Gefahren überwinden und Informationen über die Welt in Erfahrung bringen müssen. Dabei werden sie die einzigartigen Fähigkeiten mehrerer Charaktere nutzen und eine Verbindung zu verschiedenen technischen Geräten herstellen. Die Aktionen des Spielers beeinflussen auch das Ende des Spiels.

Die Macher versprechen in der Produktbeschreibung „verschiedene und einzigartige Rätsel“ zu bieten, die mit mehreren Charakteren gelöst werden müssen. Dabei wird ein atmosphärischer Soundtrack von „Nobody’s Nail Machine“ zu hören sein. Insgesamt können die Spieler vier verschiedene Enden der Geschichte durch ihre Aktionen auslösen. Nachfolgend könnt ihr einen Teaser-Trailer und einige Screenshots ansehen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

