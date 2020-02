Call of Duty Modern Warfare: Erster Teaser zur zweiten Season veröffentlicht – Rückkehr eines legendären Charakters bestätigt

In der nächsten Woche wird die zweite Season von "Call of Duty: Modern Warfare" beginnen und Infinity Ward hat bestätigt, dass ein bekannter Charakter nicht fehlen wird.

Activision und Infinity Ward werden am 11. Februar 2020 die zweite Season des First-Person-Shooters „Call of Duty: Modern Warfare“ starten. Dementsprechend können sich die Spieler auf neue Inhalte freuen, die am kommenden Dienstag ins Spiel kommen werden.

Der Geist kehrt zurück

Mit einem ersten kurzen Teaser-Video haben die Entwickler bereits die Rückkehr eines überaus beliebten Charakters bestätigt. Demnach wird Lieutenant Simon Riley, der besser unter dem Namen Ghost bekannt ist, in der zweiten Season hinzugefügt. In dem Teaser kann man sehen, wie sich jemand am Computer einloggt, um verschlüsselte Daten von Captain Price zu betrachten. Am Ende spiegelt sich Ghosts Gesicht auf dem Bildschirm wieder.

Des Weiteren werden im Teaser aktualisierte Waffensysteme, neue Operator und mehr angesprochen. Möglicherweise hat Infinity Ward auch eine weitere Classic-Karte angedeutet, da in dem Teaser zwei Bilder von „Rust“ aus „Call of Duty: Modern Warfare 2“ zu sehen sind. Allerdings ist die Karte bisher nicht bestätigt worden.

Mehr: Call of Duty Modern Warfare – Gunfight Grind und mehr – Neues Update erscheint heute

Dementsprechend kann man gespannt sein, welche Inhalte Infinity Ward für den 11. Februar 2020 und die darauffolgenden Wochen sowie Monate geplant hat. Auf jeden Fall kann man einen neuen Battle Pass erwarten, der wieder zahlreiche Embleme, Calling Cards, Waffenvarianten, Charaktere und mehr mit sich bringen dürfte.

Sobald Infinity Ward konkrete Details zur zweiten Season von „Call of Duty: Modern Warfare“ enthüllt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man sich in aller Ruhe den neuesten Teaser anschauen.

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist bereits seit Ende Oktober 2019 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare