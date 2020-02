Castlevania: Dritte Staffel der Netflix-Serie hat einen offiziellen Termin und ein Poster erhalten

Nachdem Ende November noch Verwirrung rund um den möglichen Start der dritten Staffel der animierten Serie „Castlevania“ herrschte, hat Netflix nun einen offiziellen Termin enthüllt. Demnach wird die Geschichte am 5. März 2020 fortgesetzt, wobei auch ein neues Poster für die neue Staffel veröffentlicht wurde.

Allerdings haben die Verantwortlichen noch nicht allzu viele konkreten Details zur Geschichte der dritten Staffel verraten. In der Synopsis zur dritten Staffel heißt es: „Trevor Belmont, der letzte Überlebende seines Hauses, ist nicht mehr allein und er und seine sonderbaren Kameraden rasen, um einen Weg zu finden, die Menschheit vor der Auslöschung durch die Hände des von Trauer zerfressenen Draculas uns seines fiesen Vampir-Kriegsrates zu retten.“

Die dritte Staffel wird aus insgesamt zehn Episoden bestehen, wobei auch viele der leitenden Schöpfer der zweiten Staffel zurückkehren. Director Sam Deats, Autor und Executive Producer Warren Ellis sowie die Executive Producers Adi Shankar, Fred Seibert und Kevin Kolde sind wieder beteiligt.

Mehr: Castlevania – Verwirrung rund um Start der dritten Staffel der Netflix-Serie

Die „Castlevania“-Netflix-Serie basiert auf den erfolgreichen Videospielen aus dem Hause Konami, die bereits seit den Achtzigern Dracula den Kampf erklärt haben. Ganz im Stile der Vorlage bekommt man eine düstere Geschichte geboten, in der sich die Familie Belmont den Vampiren und vor allem dem Vampirfürsten entgegenstellt.

.@Castlevania is back on March 5th, and there’s more mystery, murder, mayhem, and vampires than ever. #Castlevania pic.twitter.com/9se4mRR2K8

— NX (@NXOnNetflix) February 4, 2020