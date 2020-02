Japan-Charts: Nintendo Switch beweist wieder Stärke gegen die PS4

Welche Spiele und Konsolen in Japan in den vergangenen Tagen besonders gut verkauft werden konnten, verraten die aktuellen Japan-Charts.

Auch im japanischen Handel gingen in der vergangenen Woche zahlreiche Videospiele und Konsolen über die Ladentische. Mit den aktuellen Japan-Charts erfahren wir, welche Spiele und Plattformen am häufigsten gekauft wurden.

Es handelt sich bei den Zahlen um die Näherungswerte, die vom japanischen Spielemagazin Famitsu (via gematsu) für die Woche vom 27. Januar bis zum 2. Februar 2020 veröffentlicht wurden.

Das am meisten verkaufte Spiel war demnach „Ring Fit Adventure“ für die Nintendo Switch. Neuveröffentlichungen haben es in der vergangenen Woche nicht in die Top-Ten-Liste geschafft.

Mit „Yakuza: Like a Dragon“ auf Platz 3 und „Dragon Ball Z: Kakarot“ auf Platz 4 sind unter den besten Zehn zwei PS4-Spiele. Die anderen Plätze werden von Nintendo Switch-Spielen besetzt.

Auf der Hardware-Seite steht einmal mehr die Nintendo Switch besonders stark da. Während die Switch-Familie in der vergangenen Woche auf 75.922 Verkäufe kam, fanden die Konsolen der PS4-Famlilie nur 6.283 Käufer. Die nachfolgende Übersicht verrät die weiteren Details.

Software Verkäufe (gefolgt von Gesamtverkäufen)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 30,111 (652,757) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 29,429 (3,379,737) [PS4] Yakuza: Like a Dragon (Sega, 01/17/20) – 21,158 (217,870) [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco, 01/17/20) – 13,866 (129,072) [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo, 12/27/19) – 11,958 (132,531) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 10,592 (3,543,321) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Bundle Version Included) (Microsoft, 06/21/18) – 10,067 (1,243,560) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,810 (2,756,492) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 5,781 (1,330,145) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – 5,640 (3,306,848)

Hardware Verkäufe (gefolgt von Gesamtverkäufen)

Switch – 54,873 (10,754,337) Switch Lite – 21,049 (1,269,589) PlayStation 4 – 3,846 (7,397,250) PlayStation 4 Pro – 2,436 (1,435,533) New 2DS LL (including 2DS) – 552 (1,696,817) New 3DS LL – 47 (5,886,276) Xbox One X – 22 (18,891) Xbox One S – 16 (92,770)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Japan-Charts