Apex Legends: Nutzer des Dashboarding-Exploits werden in den Ranglisten zurückgesetzt

In dieser Woche startete unter dem Namen „Assimilierung“ die vierte Season von „Apex Legends“ auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4.

Neben neuen Inhalten hielt im Zuge der vierten Season auch der sogenannte Dashboarding-Exploit Einzug in „Apex Legends“. In einem aktuellen Statement wiesen die Entwickler von Respawn Entertainment darauf hin, dass sie sich dieses Fehlers bewusst sind und Spieler, die den Exploit ausnutzten, in den Ranglisten entsprechend zurücksetzen werden. Um an einem Ranglisten-Spiel teilnehmen zu können, müssen zunächst Punkt als „Startgeld“ investiert werden.

Flucht auf das Dashboard verhindert Punktabzüge

Durch eine gute Platzierung und Kills beziehungsweise Assists werden in den Ranglisten-Spielen Punkte gesammelt, wodurch ein Nutzer im besten Fall wieder im Plus landet. Je höher der Rang, desto mehr Punkte müssen erspielt werden, um nicht ins Minus zu rutschen und wieder einen Rang abzusteigen. Um einen Punktabzug zu verhindern, verließen die Spieler das Match über das Dashboard.

Zum Thema: Apex Legends: Season 4 – Trailer stellen den Battle-Pass und Revenant vor

Durch den Sprung auf das Dashboard wird der wissentlich herbeigeführte Abbruch als Verbindungsabbruch gewertet und nicht mit einem Punktabzug bestraft. Auf diesem Wege sicherte sich eine nicht zu unterschätzende Anzahl an Nutzern den höchsten Rang „Apex Predator“ auf unehrliche Weise. Laut Respawn Entertainment werden alle Spieler, die ihre Partien auf diese Art verließen, von der Ranked Series 2 ausgeschlossen.

Gleichzeitig werden die Ränge von Nutzern, die die Serie mit der Nutzung des besagten Exploits mit Diamant oder höher abschlossen haben, auf Platin zurückgesetzt.

Quelle: Respawn Entertainment

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Apex Legends