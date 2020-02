Atomic Heart: Gameplay-Teaser entführt euch in eine alternative Sowjetunion

Zum First-Person-Adventure-Shooter "Atomic Heart" wurde nach einer längeren Pause ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch kurz und knapp in das Gameplay-Geschehen einführt.

Mundfish ist ein in Moskau ansässiges Unternehmen und arbeitet derzeit am First-Person-Adventure-Shooter „Atomic Heart“. Schon seit einigen Monaten war von diesem Titel nicht mehr viel zu hören. Doch heute meldeten sich die Macher mit einem Trailer zurück, der einige weitere Einblicke in den Titel gewährt.

In den 48 Sekunden des Trailers bekommt ihr einige musikalisch untermalte Szenen zu Gesicht, in denen euch die Umgebungen von „Atomic Heart“, die besonderen Skills und die mechanischen Widersacher vorgestellt werden.

Spielt in einem alternativen Universum

Mit „Atomic Heart“ erwartet euch ein Shooter, dessen Ereignisse in einem alternativen Universum während der Hochphase der Sowjetunion eure Aufmerksamkeit erfordern. Ihr schlüpft in die Rolle eines Spezialagenten, der von der sowjetischen Regierung zu einem geheimen Objekt geschickt wird. Zuvor brach der Kontakt ab und ihr sollt herausfinden, was los ist.

Dem ersten Video zu „Atomic Heart“ war vor einiger Zeit zu entnehmen, dass es offenbar zu einem Zwischenfall kam, bei dem die Maschinen und Roboter die Einrichtung übernahmen. Und es scheint, dass die blechernen Widersacher dazu neigen, alles anzugreifen, was sich ihnen in den Weg stellt.

„Atomic Heart“ wird für PC, Xbox One PlayStation 4 auf den Markt kommen. Ein präziser Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt. Sobald weitere Einzelheiten folgen, lassen wir es euch wissen. In der Zwischenzeit könnt ihr einen Blick auf unsere Themen-Übersicht zum Spiel werfen.

