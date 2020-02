Daymare 1998: Der Konsolentermin des Survival-Horrors steht fest

Der Survival-Horror "Daymare: 1998" hat einen Termin für die PlayStation 4 und die Xbox One erhalten. In wenigen Monaten kommt der Horror auf die Konsolen.

Die Publisher Destructive Creations und All In! Games sowie der Entwickler Invader Studios haben einen offiziellen Erscheinungstermin für die Konsolenversionen von „Daymare: 1998“ angekündigt. Demnach wird „Daymare: 1998“ am 28. April 2020 in Nordamerika und Europa erscheinen.

Der Horror kommt auf die Konsolen

Während die PlayStation 4-Version sowohl in physischer als auch digitaler Version erhältlich sein wird, werden die Xbox One-Spieler mit einer digitalen Version auskommen müssen. Für den Vertrieb der Retail-Fassung zeigt sich Meridiem Games verantwortlich.

Mit „Daymare: 1998“ bekommen die Spieler einen Survival-Horror in der Third-Person-Perspektive geboten, der Hardcore-Survival-Mechaniken und hartnäckige Feinde mit sich bringen soll. Die Spieler werden strategisch vorgehen müssen, um in den Kämpfen zu bestehen und auch die verschiedenen Rätsel zu lösen. Des Weiteren wird die Handlung aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt, wodurch sie tiefgründig und rätselhaft sein soll.

Von offizieller Seite heißt es: „Die Handlung beginnt mit einer geheimen Forschungsanlage, einer tödlichen Biowaffe und einem speziellen Sicherheitsteam, das eine Sicherheitslücke untersuchen soll, die zu eskalieren droht. Schlüpfe in die Haut eines Elitesoldaten, eines Helikopterpiloten und eines Försters, die sich inmitten eines Vorfalls wiederfinden, der eine kleine, friedliche Stadt in eine Todeszone und ihre Einwohner in blutrünstige Monster verwandeln wird. Kümmere dich zunächst um die Kreaturen, bevor du nach weiteren Hinweisen suchst. Plane deine Schritte gründlich, denn deine Ressourcen sind begrenzt! Wenn ein Daymare zur Realität wird, ist alles möglich …“

Mit einem neuen Trailer gewährt man uns einen Blick auf „Daymare: 1998“:



