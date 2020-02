Destiny 2: Bungie präsentiert den Trailer zur Scharlach-Woche

Die zuständigen Entwickler von Bungie bieten in Kürze die Scharlach-Woche in dem Online-Shooter "Destiny 2". Nun haben sie schon einmal einen Trailer zu dem Event veröffentlicht.

Im Online-Shooter „Destiny 2“ wird in Kürze die alljährliche Scharlach-Woche zurückkehren, weshalb die Verantwortlichen von Bungie noch einmal einen Trailer veröffentlicht haben, mit dem man einen Einblick in die neuen Inhalte gewährt.

Zu zweit seid ihr stark

Vom 11. bis zum 18. Februar 2020 kann man Lord Shaxx im Turm treffen und das Feuer der Kameradschaft fühlen. Man sollte zu den Waffen greifen, vor nichts zurückschrecken und zusammenhalten. Zwei Hüter werden gemeinsam in den Kampf ziehen, um in den Crimson Doubles die Konkurrenz in die Flucht zu schlagen.

Dabei kann man sich ein weiteres Mal Beute verdienen, worunter sich eine weitere Geist-Hülle. ein Ornament, ein Emote und einige Sparrows finden. Man wird Shaxx lediglich sein Herz geben müssen. Mit „The Vow“ wird auch ein spezieller Bogen hinzugefügt, der mit einem präzisen Schuss die Gegner niederstreckt.

„Destiny 2“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One, den PC und Google Stadia erhältlich. Weitere Informationen zur Scharlach-Woche kann man bei Interesse auf der offiziellen Seite entdecken.



