Final Fantasy XIV: Echoes of a Fallen Star – Termin, Trailer & Details zum Update 5.2

Mit "Echoes of a Fallen Star" steht das nächste umfangreiche Content-Update zum Fantasy-Online-Rollenspiel "Final Fantasy XIV" in den Startlöchern. Wir verraten euch, auf welche neuen Inhalte ihr euch im Detail freuen dürft.

Unter der Versionsbezeichnung 5.2 kündigte Square Enix mit „Echoes of a Fallen Star“ das neueste Content-Update zum Online-Rollenspiel „Final Fantasy XIV“ an.

Zu den neuen Inhalten, denen mit dem Update der Weg in das Fantasy-Abenteuer geebnet wird, gehören unter anderem weitere Aufträge für die Haupthandlung. In Crystarium wird weiter fieberhaft nach einem Weg gesucht, die Seelen der Exegeten sicher in die Ursprungswelt zurückzuführen. Hinzukommt das zweite Kapitel der „Eden“-Raid-Reihe, das spannende Kämpfe in normaler und schwieriger Ausführung verspricht.

Neue Schlüsselperson Gaia wird eingeführt

Mit Gaia wird im Zuge des Raids eine neue Schlüsselperson eingeführt. Entworfen wurde Gaia von niemand geringerem als Tetsuya Nomura. Wer auf der Suche nach weiteren Herausforderungen sein sollte, kann sich der Rubin-Waffe entgegenstellen oder einen Abstecher in den neuen Dungeon „Anamnesis Anyder“ unternehmen. Beide Herausforderung werden sowohl auf einem normalen als auch einem schweren Schwierigkeitsgrad Einzug in „Final Fantasy XIV“ halten.

Die Fischer unter euch dürfen sich zudem über den exklusiven Inhalt „Auf großer Fahrt“ freuen. Zu bestimmten Zeitpunkten können Fischer an Bord eines Schiffs gehen und die Angel auswerfen. Dabei erlangen Fischer abhängig von den ergatterten Fischen Routine sowie Sammlerscheine. Werden bestimmte Voraussetzungen erfüllt, können alle Passagiere den großen Fang landen.

Ebenfalls versprochen werden weitere Balancing-Optimierungen, Anpassungen am New Game Plus-Modus, zahlreiche Neuerungen für Handwerker und Sammler sowie exklusive Aufträge. Alle weiteren Details zu „Echoes of a Fallen Star“ warten auf der offiziellen Website von „Final Fantasy XIV“ auf euch.

„Final Fantasy XIV: Echoes of a Fallen Star“ wird am 18. Februar 2020 für den PC und die PlayStation 4 veröffentlicht. Anbei der offizielle Trailer zum Content-Update 5.2, der euch einen ersten Blick auf die neuen Inhalte ermöglicht.

