GTA Online: Declasse Drift Yosemite, neues Preisfahrzeug, weitere Boni und Rabatte

Rockstar Games hat in dieser Woche wieder einige neue Inhalte und Boni in „GTA Online“ zur Verfügung gestellt. Unter anderem können sich die Spieler bei Southern San Andreas Super Autos einen neuen Wagen sichern.

Ein weiteres Fahrzeug und mehr

Dabei handelt es sich um den Declasse Drift Yosemite, der einen klassischen Pick-Up in ein albtraumhaftes Monster mit einem unstillbaren Appetit auf Asphalt verwandeln soll. Somit kann man Ehrfurcht auf der Straße verlangen.

Des Weiteren können die Spieler einmal mehr doppelte Belohnungen verdienen. In von Rockstar erstellten Stuntrennen, in Rennen der San Andreas-Supersportserie und in RC Bandito-Zeitrennen kann man doppelte GTA$ und RP verdienen. Zudem werden bis zum 12. Februar 2020 doppelte GTA$ und RP in Konkurrenzkämpfen ausgeschüttet.

Am Glücksrad des Diamond Casino & Resort kann man sich den zweitürigen Grotti Furia als Hauptpreis abstauben. Außerdem können die Spieler wieder zahlreiche Rabatte nutzen:

Principe Deveste Eight – 35 % Rabatt

Annis S80RR – 35 % Rabatt

Annis RE-7B – 35 % Rabatt

Truffade Thrax – 35 % Rabatt

Grotti Itali GTO – 35 % Rabatt

Progen GP1 – 40 % Rabatt

Emperor ETR1 – 40 % Rabatt

Vapid GB200 – 40 % Rabatt

Declasse Hotring Sabre – 40 % Rabatt

Obey Omnis – 40 % Rabatt

Designs – 40 % Rabatt

Bremsen & Steuerung – 40 % Rabatt

Motorverbesserungen – 40 % Rabatt

Turbo – 40 % Rabatt

Getriebe – 40% Rabatt

Federung – 40 % Rabatt

Alle Garagen – 35 % Rabatt

