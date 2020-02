Outriders: Embargo fällt – Weitere Details & Eindrücke wohl in Kürze

Aktuellen Berichten zufolge dürfen wir uns in der kommenden Woche wohl über frische Details und Eindrücke zu "Outriders" freuen. So fällt laut einer Streamerin in wenigen Tagen ein Preview-Embargo.

Auf der E3 im vergangenen Jahr kündigten die „Bulletstorm“- und „Gears of War Judgment“-Macher von People Can Fly mit „Outriders“ ihr neuestes Projekt an.

Nachdem es um den Titel in den letzten Monaten recht still wurde, könnten uns in wenigen Tagen endlich neue Details und Eindrücke zu „Outriders“ ins Haus stehen. Wie die Streamerin „Renee“ berichtet, wird am 13. Februar 2020 und somit am kommenden Donnerstag ein Preview-Embargo zu „Outriders“ fallen. Entsprechend dürfen wir mit neuen Gameplay-Szenen und Details zum nächsten Titel von People Can Fly rechnen.

Ein düsterer Coop-Shooter mit Science-Fiction-Setting

Läuft alles wie geplant, dann wird „Outriders“ im Sommer dieses Jahres für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Spielerisch haben wir es beim neuen Projekt von People Can Fly mit einem kooperativen Shooter für bis zu drei Spieler zu tun, der mit einem düsteren Science-Fiction-Setting punkten soll. Dank der Drop-in-Drop-out-Funktion können eure Mitspieler einer laufenden Partie jederzeit beitreten beziehungsweise diese verlassen.

Zum Thema: Outriders: Der neue Koop-Shooter der Bulletstorm-Macher enthüllt

„Outriders ist das Spiel, das wir seit Jahren machen wollen. Wir freuen uns sehr, mit Square Enix an diesem Projekt zu arbeiten. Es ist ein großes Unterfangen für uns und das Team ist erheblich gewachsen, um an dem Outriders-Projekt zu arbeiten“, so die Macher weiter.

Allzu viele Details zur Handlung von „Outriders“ wurden bisher nicht genannt. Stattdessen war bisher nur die Rede davon, dass die Menschheit auf dem Planeten Enoch um ihr Überleben kämpft und dabei auf die Unterstützung der namensgebenden Outriders setzt.

Outriders is a 3 player co-op shooter RPG & precisely the kind of game that I can't wait to play with friends. I'll be posting a full video of gameplay & my thoughts on YT on the 13th. TLDR; I loved it & I'm excited to play more. Thank you Square Enix for inviting me out! pic.twitter.com/Jty04uaaB6 — RENÉE (@renee) February 6, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Outriders