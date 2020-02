Call of Duty Modern Warfare: Shooter konnte Black Ops 4 in den Schatten stellen

Laut Activision ist "Call of Duty: Modern Warfare" erfolgreicher als "Call of Duty: Black Ops 4". Der Absatz nahm zu, der Download-Anteil stieg und auch die Mikrotransaktionen wurden häufiger angenommen.

Activision Blizzard widmete sich im neusten Geschäftsbericht dem vor wenigen Monaten veröffentlichten Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“, der laut der Angabe des Publishers einen großen Erfolg hinlegen konnte.

Der Durchverkauf von „Call of Duty: Modern Warfare“ sei bei einem Vergleich mit „Call of Duty: Black Ops 4“ um einen zweistelligen Prozentsatz gestiegen. Der zuletzt genannte Titel kam ein Jahr zuvor auf den Markt und konnte ebenfalls große Erfolge feiern.

Steigende Verkäufe auf allen Plattformen

Im Fall von „Call of Duty: Modern Warfare“ stiegen die Verkäufe sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen. Im Battle.net ging der Absatz bei einem Vergleich mit „Call of Duty: Black Ops 4“ gar um 50 Prozent nach oben.

Zudem zeigte sich, dass die Akzeptanz von digitalen Versionen weiter steigt: Etwa 50 Prozent der Verkäufe von „Call of Duty: Modern Warfare“ entfielen auf die Download-Version. Für den Publisher ist das ein positiver Trend, da das Unternehmen mit einem digitalen Verkauf mehr Geld verdient als mit einem physischen Verkauf. Und auch der Umsatz mit Mikrotransaktionen konnte im zweistelligen Prozentbereich steigen.

„Call of Duty: Modern Warfare“ war 2019 das meistverkaufte Spiel in den USA. Und es scheint, dass Activision auf dieser Erfolgswelle weiter surfen möchte. Im neusten Geschäftsbericht machte das Unternehmen mehrere „Call of Duty“-Projekte offiziell. Darunter befindet sich ein komplett neuer Teil.

Darüber hinaus lässt das Unternehmen an mehreren Remaster-Versionen arbeiten. Um welche es sich handelt, gab Activision nicht preis. Aber möglicherweise sollen einige der erfolgreichsten Spiele in die neue Generation gehievt werden.

Auch „Call of Duty Mobile“ wurde im neusten Geschäftsbericht kurz angesprochen. Activision Blizzard gab bekannt, dass der Titel mittlerweile 150 Millionen Downloads überschritten hat.

