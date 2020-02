Call of Duty Modern Warfare: Überraschungen geplant – Kommt der Battle Royale-Modus?

Activision und Infinity Ward haben für die Spieler von "Call of Duty: Modern Warfare" einige Überraschungen auf Lager. Kommt tatsächlich der Battle Royale-Modus, zu dem es in der Vergangenheit zahlreiche Gerüchte gab?

Activision hat mitgeteilt, dass für „Call of Duty Modern Warfare“ weitere Neuerungen geplant sind, die in den kommenden Monaten enthüllt werden. Im Zuge des neusten Geschäftsberichtes betonte der Publisher, dass für den Shooter über einen längeren Zeitraum hinweg „großartige Inhalte“ entwickelt werden. Los geht es mit Staffel 2, die im Laufe dieses Monats live gehen wird.

Aber nicht nur bestätigte Erweiterungen kommen auf die Fans des Shooters zu. Auch sprach Activision von „weiteren Überraschungen“, die in diesem Jahr für „Call of Duty: Modern Warfare“ enthüllt werden sollen. Weitere Details gab der Publisher nicht preis, sodass fleißig spekuliert werden darf.

Kommt der Battle Royale-Modus?

Schon seit Monaten macht das Gerücht die Runde, dass Infinity Ward für „Call of Duty: Modern Warfare“ einen Battle Royale-Modus vorbereitet. Zuletzt hieß es, dass dieser Modus zusammen mit der zweiten Staffel als eigenständiges, kostenloses Spielerlebnis gestartet werden soll. Für die Entwicklung soll sich Raven Software verantwortlich zeichnen. Bestätigt wurde davon bislang nichts.

„Call of Duty Modern Warfare“ war im jüngsten Geschäftsbericht von Activision ein großes Thema. Bei einem Vergleich mit „Call of Duty: Black Ops 4“ stiegen die Verkäufe sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen. Im Battle.net ging der Absatz bei einem Vergleich mit „Call of Duty: Black Ops 4“ sogar um 50 Prozent nach oben. Rund 50 Prozent der Verkäufe von „Call of Duty: Modern Warfare“ entfielen auf die Download-Version.

+++ Call of Duty Modern Warfare: Triple-Double-Event bietet eine Woche lang doppelte Erfahrungspunkte, Stufenpunkte und mehr +++

Im neusten Geschäftsbericht wurden außerdem mehrere „Call of Duty“-Projekte offiziell gemacht – darunter der neue Teil des Jahres. Auch sind mehrere Remaster-Versionen in Arbeit. Beim Namen genannt wurden sie nicht, aber möglicherweise sollen einige der erfolgreichsten Spiele in die neue Generation gehievt werden.

