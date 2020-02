One Piece Pirate Warriors 4: Whitebeard, Marco und Portgas D. Ace in neuen Charakter-Trailern

Ab dem 27. März 2020 werden die Geschichten der Strohhut-Piraten in dem Actionspiel „One Piece: Pirate Warriors 4“ ein weiteres Mal auf der PlayStation 4, der Xbox One, der Nintendo Switch und dem PC zu erleben sein. Im Rahmen dessen werden auch zahlreiche Charaktere spielbar sein, wie die ausgiebige Auswahl an Charakter-Trailern unterstreicht, die in den letzten Wochen veröffentlicht wurden.

Da man nie genügend Charakter-Trailer haben kann, haben die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment, Koei Tecmo und Omega Force drei weitere Trailer zur Verfügung gestellt. Dieses Mal liegt der Fokus auf Edward Newgate, der vor allem unter dem Namen „Whitebeard“ berüchtigt ist, sowie seine beiden Leutnants Marco und Portgas D. Ace.

Mehr: One Piece Pirate Warriors 4 – Carrot und Jinbei präsentieren sich in neuen Trailern

Alle drei Charaktere haben mächtige Fähigkeiten, mit denen sie die Gegner mühelos niederstrecken. In klassischer Musou-Manier wird man Gegnermassen verprügeln, wobei auch zahlreiche bekannte Charaktere als Gegner auftauchen werden. Ein weiteres Mal wird man die verschiedenen Abenteuer der Strohhut-Piraten erleben, sodass unter anderem die Kämpfe gegen Big Mom enthalten sind.

Weitere Charakter-Trailer zu „One Piece: Pirate Warriors 4“ kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu One Piece: Pirate Warriors 4