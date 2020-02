PS5 & Xbox Series X: Droht eine Verschiebung durch Coronavirus? Das glaubt Michael Pachter

Michael Pachter geht nicht davon aus, dass sich die Veröffentlichung der Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 verschieben wird. Immerhin könnte die Produktion in andere Länder verlagert werden.

Seit Tagen wird gemunkelt, dass das Coronavirus einen Einfluss auf die Veröffentlichung der PS5 und Xbox Series X haben könnte. Befürchtet wird, dass die Produktion ins Stocken gerät und bis zum Launch nicht genügend Exemplare der neuen Konsolen in den Handel gebracht werden können.

Inzwischen meldete sich der Analyst Michael Pachter zu Wort. Laut der Einschätzung des Geschäftsführers von Equity Research besteht derzeit kein Grund zur Sorge. Er hält es für unwahrscheinlich, dass sich die Ausbreitung in China allzu sehr auf die Markteinführung der Xbox Series X und PS5 auswirkt.

Hersteller nicht auf China beschränkt

Laut Pachter kann derzeit zwar nicht abgeschätzt werden, wie lange der Ausbruch des Coronavirus anhält. Zugleich wies er darauf hin, dass Microsoft und Sony im Gegensatz zur Mobilfunkbranche bei der Produktion ihrer Produkte nicht auf China beschränkt sind.

„[Apple] hat aufgrund der Komplexität der Montage (viele Komponenten, sehr hohe Spezifikationen, relativ hohe Kosten) keine realistische Fertigungsalternative“, so Pachter gegenüber TechRadar. „Im Gegensatz dazu müssen die Xbox [Series X] und PlayStation [5] nicht in China hergestellt werden. Aber das ist natürlich das Land mit den niedrigsten Kosten.“

Produktionsstart im Juni?

Laut Pachter sollten Microsoft und Sony momentan eher weniger unter Druck stehen, da beide Unternehmen aufgrund der gewählten Veröffentlichungstermine gegen Ende 2020 im schlimmsten Fall Herstellungsalternativen in Ländern wie Taiwan und Vietnam nutzen müssten. Zudem schätzt der Analyst, dass sowohl Microsoft als auch Sony erst im Juni mit der Produktion ihrer Next-Gen-Konsolen beginnen werden.

„Wenn der Coronavirus-Ausbruch bis Juni andauert, wird es ein Problem für [Microsoft und Sony] sein“, so Pachter weiter. „Es ist möglich, dass es so lange dauert, aber die Börse signalisiert, dass dies nicht der Fall ist. Wenn es der Fall wäre, würde der Markt aufgrund der langfristigen Störung der Lieferkette nach unten gehen.“

Nur geringe Mehrkosten

Abschließend erklärte Pachter: „Es wäre denkbar, dass Apple in Panik gerät, wenn das Coronavirus in einem Monat immer noch ein Problem darstellt. Aber ich denke, dass Sony und Microsoft die Produktion in Taiwan und Vietnam (zu einem höheren Preis von vielleicht 5 bis 10 US-Dollar pro Einheit) ruhig arrangieren könnten, um sicher zu gehen.“

+++ PS5: Abwärtskompatibel zu allen PlayStation-Konsolen? Ubisoft sorgt für Spekulationen +++

Erscheinen sollen die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X im Rahmen des Weihnachtsgeschäftes 2020. Genaue Termine und Preis wurden bislang nicht enthüllt.

Mehr zur PS5 und Xbox Series X:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5