Cyberpunk 2077: Grafik wird die Erwartungen übertreffen, so CD Projekt

In einem aktuellen Interview sprach John Mamais, das Oberhaupt von CD Projekts Niederlassung im polnischen Krakau, ausführlich über das ambitionierte Rollenspiel „Cyberpunk 2077“.

Unter anderem ging es dabei um eine mögliche Switch-Version sowie den Multiplayer, zu dem erst im Laufe des kommenden Jahres entsprechende Details folgen werden. Des Weiteren sprach Mamais über die technische Umsetzung von „Cyberpunk 2077“ und wies darauf hin, dass es den Machern von CD Projekt darum gehen wird, die Erwartungen der Spieler zu übertreffen.

Volle grafische Pracht wurde bisher unter Verschluss gehalten

Laut Mamais wird vor allem die Beleuchtung der Areale beziehungsweise der Spielwelt für eine beeindruckende grafische Darstellung sorgen. Zumal CD Projekt die volle grafische Pracht von „Cyberpunk 2077“ bisher unter Verschluss hielt. Dementsprechend hat das polnische Studio diesbezüglich noch die eine oder andere Überraschung in der Hinterhand. Mamais weiter:

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Drogen und sexualisierte Gewalt gehören zum Setting

„Es gibt da ein paar Sachen, über die bisher noch nicht viel gesprochen wurde. Wie zum Beispiel die Beleuchtung. Unser (Game) Director spricht ständig über das Echtzeit-Beleuchtungssystem, das bisher noch gar nicht wirklich in all seiner Pracht zu sehen war. In der Öffentlichkeit hat noch niemand zu Gesicht bekommen, wie es final aussehen wird. Es wird noch atemberaubender sein als das, was wir bisher gesehen haben.“

„Cyberpunk 2077“ sollte ursprünglich im April dieses Jahres für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht werden. Da CD Projekt noch etwas mehr Zeit benötigt, wurde der Release kürzlich jedoch auf den 10. September 2020 verschoben.

Quelle: OnMSFT

