Remnant From the Ashes: Disk-Version im Anmarsch – Vorbestellungen möglich

THQ Nordic konnte sich die (nahezu) weltweiten Publishing-Rechte am Koop-Shooter "Remnant: From the Ashes" sichern. Das führt im März zur Veröffentlichung einer Disk-Version.

THQ Nordic hat mitgeteilt, dass sich das Unternehmen die weltweiten Publishing-Rechte am Koop-Shooter „Remnant: From the Ashes“ sichern konnte. Eine Ausnahme bildet Asien. In diesem Zuge wird am 17. März 2020 eine Retail-Version des Titels für PC, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt gebracht.

Vorbestellungen möglich

Vorbestellungen sind bereits möglich. Zum Preis von rund 40 Euro könnt ihr den Titel beispielsweise bei Amazon ordern. Der gleiche Preis wird für die seit 2019 erhältliche Download-Fassung verlangt.

Doch lohnt der Kauf? Eine Antwort darauf liefern die auf Metacritic gelisteten Reviews. 16 Tests führten im Fall der PS4-Version zu einem Metascore von 77. Der User-Score liegt mit einem Score von 7.3 geringfügig darunter.

Mit „Remnant: From the Ashes“ erwartet euch ein Spiel, das auf der Erde angesiedelt ist, allerdings in einer post-apokalyptischen Zeit, in der Wesen aus einer anderen Dimension eine übermächtige Bedrohung darstellen. Sie sind dafür verantwortlich, dass die meisten Menschen in die Ruinen der Städte verdrängt wurden. Doch es gibt Überlebende, die über eine Technologie verfügen, mit der sie Portale zu alternativen Welten öffnen können.

„Remnant: From the Ashes“ konfrontiert euch mit unterschiedlichen Dimensionen und dynamisch generierten Spielabschnitten. Zu den weiteren Features zählen eine Charakteranpassung und Item-Crafting.

Ihr entdeckt im Spielverlauf unzählige Monster, die abhängig von der Umgebung verschiedene Eigenschaften besitzen. Es können riesige Ungeheuer auf euch lauern, aber auch unzählige Horden kleiner, tödlicher Schreckgestalten.

