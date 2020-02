System Shock 3: Entwicklung auf der Kippe? Ehemaliger Entwickler sorgt für Spekulationen

Allem Anschein nach steht die Entwicklung von "System Shock 3" unter keinem guten Stern. Dies berichtet zumindest ein Entwickler, der in der Vergangenheit an dem Projekt arbeitete.

Zum Leidwesen der wartenden Fans wurde es in den vergangenen Monaten leider recht still um den ambitionierten Shooter „System Shock 3“.

Aktuellen Berichten zufolge offenbar aus gutem Grund – und das leider im negativen Sinne. So meldete sich in einem Statement ein ehemaliger Entwickler zu Wort, der in der Vergangenheit an „System Shock 3“ arbeitete und wies darauf hin, dass die Entwicklung leider unter keinem guten Stern steht. Laut dem ehemaligen Entwickler soll mittlerweile das komplette Team, das bisher für „System Shock 3“ verantwortlich war, von Bord gegangen sein beziehungsweise nicht mehr an dem Titel arbeiten.

Entwickler möchte für Klarheit sorgen

„Der einzige Grund warum ich das hier veröffentliche, ist die Tatsache, dass ich habe viel Verwirrung über den Zustand des Unternehmens und des Projekts gesehen. Ich dachte, ein paar Informationen aus ersten Hand wären willkommen. Ich habe nie angedeutet, dass wir schon zur Hälfte fertig sind“, heißt es hierzu.

Und weiter: „Kernsysteme sind eine tolle Grundlage für ein Spiel, aber der grösste Teil der Arbeit ist die Entwicklung von Inhalten, bei denen wir sowohl bei den realen Assets als auch bei der Tool-Unterstützung für eine effiziente Pipeline kritisch zurücklagen.“

Da sich die Verantwortlichen von OtherSide Entertainment bisher nicht zu den aktuellen Gerüchten um „System Shock 3“ äußern wollten, sollten diese zunächst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Sollte ein entsprechendes Statement folgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

