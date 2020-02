Apex Legends: Start des Valentinstag-Rendezvous-Events – Respawn bittet um Feedback

Nachdem Electronic Arts und Respawn Entertainment die vierte Season des Battle Royale-Shooters „Apex Legends“ an den Start brachten und den Spielern unter anderem eine neue Legende boten, haben sie nun ein neues Event angekündigt. Demnach können sich die Spieler vom heutigen 11. Februar 2020 bis zum 18. Februar 2020 mit dem „Valentinstag-Rendezvous“-Event beschäftigen.

Wer sich im Spiel anmeldet, erhält eine Plakette zum diesjährigen Valentinstag. Des Weiteren bringt das neue Event auch den Duos-Modus zurück, sodass man lediglich einen Freund benötigt, um in die Schlacht zu ziehen. Zudem wird der EP-Boost „Verdopplung“ hinzugefügt, wodurch man doppelte EP verdient, wenn man mit einem Freund einen Squad bildet. Dadurch kann man bis zu 20.000 EP pro Tag erhalten.

Außerdem versprechen die Entwickler neue und wiederkehrende Valentinstag-Objekte, worunter sich zwei neue Pathfinder- und Nessie-Waffentalismane befinden. Der DMR-Longbow-Skin „Durchs Herz“ und der Rahmen „Liebe zum Spiel“ kommen zu einem günstigeren Preis zurück.

Im Weiteren hat der Lead Game Designer Carlos Pineda via Twitter einen Aufruf gestartet. Er bittet die Spieler um Feedback, damit Respawn Entertainment erfährt, welche Legenden verbessert oder abgeschwächt werden sollten. Man sollte nur erläutern, warum die jeweilige Legende verändert werden sollte. Allerdings sollte man nicht erklären, wie die Änderungen umgesetzt werden sollten.

Inwieweit Respawn Entertainment das Feedback für entsprechende Änderungen nutzen wird, ist nicht bekannt. Jedoch kann man die eigene Meinung durchaus Carlos Pineda mitteilen. Sollten weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Trying something new! Let’s talk about #ApexLegends legend meta! Curious to hear who you feel needs a buff/nerf…

RULES FIRST:

– Say <who> needs a buff and <why> you think so

– You are not allowed to say how they should be changed

— Carlos Pineda (@pinedsman) February 5, 2020