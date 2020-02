Operencia – The Stolen Sun: Rollenspiel für die PS4 und Switch bestätigt – Termin & Details

Im vergangenen Jahr wurde das Rollenspiel „Operencia: The Stolen Sun“ bereits für die Xbox One, Windows 10 und den Epic Games Store veröffentlicht.

Nachdem die verantwortlichen Entwickler der Zen Studios bereits 2019 darauf hinwiesen, dass sie das Fantasy-Abenteuer gerne für andere Plattformen anbieten würden, machte das Studio heute Nägel mit Köpfen. Wie die Macher bekannt gaben, wird „Operencia: The Stolen Sun“ ab dem 31. März 2020 für die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich sein. Darüber hinaus findet das Rollenspiel am gleichen Tag den Weg auf Steam.

Eine Hommage an die klassischen Dungeon-Crawler

Offiziellen Angaben zufolge handelt es sich bei „Operencia: The Stolen Sun“ um eine liebevolle Hommage an klassische First-Person Dungeon-Crawler vom Schlage eines „Dungeon Master“ oder „The Bard’s Tale“. Den Spieler verschlägt es in eine unkonventionelle Fantasiewelt, die von einem fernen Land inspiriert ist, auf das in unzähligen ungarischen Volksmärchen verwiesen wird.

Zum Thema: Code Vein: Rollenspiel ein kommerzieller Erfolg – Erster großer Meilenstein erreicht

In „Operencia: The Stolen Sun“ erkundet ihr 13 verschiedene Levels, die mit knackigen Rätseln und 50 verschiedenen Gegnerarten gespickt sind. Zur Verfügung stehen dabei sieben verschiedene Charaktere, die individuell angepasst und ausgerüstet werden können. Gleichzeitig bietet das Fantasy-Rollenspiel einen anpassbaren Schwierigkeitsgrad.

Um eure Spielerfahrung individuell zu gestalten, können Optionen wie das Limitieren von Speicherständen, das Implementieren von Permadeath und das Deaktivieren von Auto-Mapping ausgewählt werden. Abgerundet wird die heutige Ankündigung von „Operencia: The Stolen Sun“ für die PlayStation 4, Nintendos Switch und Steam von einem passenden Trailer.

