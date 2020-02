Outriders: Erscheint für PS5 und Xbox Series X – Gameplay-Trailer enthüllt

Square Enix und die Entwickler von People Can Fly haben soeben den ersten Gameplay-Trailer zum RPG-Koop-Shooter „Outriders“ veröffentlicht. Zudem wurde bestätigt, dass es der Titel auf die PS5 und Xbox Series X schaffen wird. Der Launch erfolgt gegen Ende des Jahres.

Weitere Einblicke in „Outriders“ erhaltet ihr schon bald. Der Enthüllungs-Stream mit Game-Director Bartosz Kmita, Lead-Writer Joshua Rubin und Moderator Malik Forté startet am 13. Februar 2020 um 21 Uhr. Gleichzeitig ist mit Preview-Berichten zu rechnen. Game Informer macht bereits mit einem Trailer auf die bevorstehende Berichterstattung aufmerksam. Auch diesen Clip seht ihr unterhalb dieser Zeilen.

Mischung aus Rollenspiel und Shooter

Mit „Outriders“ erwartet euch eine Mischung aus Rollenspiel und Shooter, die in einem düsteren Sci-Fi-Universum angesiedelt ist. Während die Menschheit in den Schützengräben Enochs leidet, erschafft ihr einen eigenen Outrider und begebt euch über den feindseligen Planeten.

Die Macher versprechen eine packende Story in einer abwechslungsreichen Welt: „Spieler machen sich auf die Jagd nach einem geheimnisvollen Signal und erkunden Städte, Wälder, Berge sowie Wüsten. Outriders kombiniert spannende Feuergefechte mit brachialen Skills und einem Arsenal ausgefallener Waffen und Ausrüstungsgegenstände“, so die Entwickler in der neusten Pressemeldung.

Weitere Details zu „Outriders“ erfahrt ihr am kommenden Donnerstag. Zuvor solltet ihr euch die unten eingebundenen Videoszenen nicht entgehen lassen.

+++ Outriders: Sechs Dinge, die ihr zum Shooter wissen müsst – Neues Video +++

„Outriders“ wird Ende 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X und PS5 auf den Markt kommen. Einen präzisen Termin gibt es bislang nicht. Im Trailer ist lediglich von „Holiday 2020“ die Rede. Das ist ebenfalls der Launch-Zeitraum der beiden neuen Konsolen.

