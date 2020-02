Need for Speed: Criterion Games übernimmt das Ruder – Ghost Games wird umstrukturiert

Wie Electronic Arts bekannt gab, werden die kommenden Ableger der "Need for Speed"-Reihe wieder bei Criterion Games entstehen. Das zuletzt verantwortliche Entwicklerstudio Ghost Games hingegen wird umstrukturiert.

In den vergangenen Jahren zeichnete das im schwedischen Göteborg ansässige Entwicklerstudio Ghost Games für verschiedene „Need for Speed“-Ableger wie „Need for Speed Payback“ oder „Need for Speed Heat“ verantwortlich.

Die Entwickler von Criterion Games hingegen fungierten als Support-Studio. Wie Electronic Arts in einem aktuellen Statement bekannt gab, entschloss sich das Unternehmen dazu, Criterion Games zu befördern und dem Studio wieder die Verantwortung über die „Need for Speed“-Marke zu übertragen. In der Vergangenheit war Criterion Games bereits für „Need for Speed: Hot Pursuit“ (2010) und „Need for Speed: Most Wanted“ (2012) verantwortlich.

Ghost Games arbeitet zukünftig an anderen Projekten

Konkrete Details zum ersten „Need for Speed“ aus dem Hause Criterion Games seit acht Jahren wurden bisher nicht genannt. Mit einem Blick auf das bisher verantwortliche Studio führte Electronic Arts aus, dass Ghost Games in EA Göteborg umbenannt und zukünftig als unternehmensweiter Support-Hub für die technologische Unterstützung von Electronic Arts-Projekten fungieren wird.

„Das technische Know-how in unserem Göteborg-Team, von dem einige Mitarbeiter als Architekten der Frostbite-Engine fungierten, ist für eine Reihe unserer laufenden Projekte von entscheidender Bedeutung. Sie werden daher an diesem Standort bleiben“, so Electronic Arts.

Bis zu 30 Arbeitsstellen auf der Kippe

Weiter heißt es, dass Electronic Arts das kreative Team von Ghost Games in anderen internen Studios unterbringen möchte. Trotz allem stehen aktuell bis zu 30 Jobs auf der Kippe. Doch warum entschloss sich EA zu dieser Umstrukturierung? Offiziellen Angaben zufolge erfüllte Göteborg als Standort eines Entwicklerteams schlichtweg nicht die Anforderungen, die von EA an die Entwicklung von Triple A-Produktionen gestellt werden.

„Mit einer starken Geschichte und Leidenschaft für Rennspiele und einer Vision für das, was wir schaffen können, wird das Criterion-Team Need for Speed den Weg ​​in die nächste Generation ebnen“, so der US-Publishing-Gigant abschließend. „Ghost Games haben dazu beigetragen, unseren Spielern einige großartige Need for Speed-Erlebnisse zu bieten.“

